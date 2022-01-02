RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 113114115116

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 26 тра, 2023 13:01

Re: Банк Власний Рахунок

  adj написав:Яка аргументація? Чи не вдається пройти реєстрацію бо вона онлайн?
Йде зразу відмова після вводу номеру телефону, по іншому номеру телефону пройшли далі, але потім стандартне повідомлення що не можуть видати картку. Тепла лінія звісно нічим допомогти не може.
lara_08
 
Повідомлень: 767
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 тра, 2023 15:16

Re: Банк Власний Рахунок

lara_08 написав:
  adj написав:Яка аргументація? Чи не вдається пройти реєстрацію бо вона онлайн?
Йде зразу відмова після вводу номеру телефону, по іншому номеру телефону пройшли далі, але потім стандартне повідомлення що не можуть видати картку. Тепла лінія звісно нічим допомогти не може.
Не публічна особа?
alter
 
Повідомлень: 1087
З нами з: 14.05.08
Подякував: 337 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 тра, 2023 15:36

  alter написав:
lara_08 написав:
  adj написав:Яка аргументація? Чи не вдається пройти реєстрацію бо вона онлайн?
Йде зразу відмова після вводу номеру телефону, по іншому номеру телефону пройшли далі, але потім стандартне повідомлення що не можуть видати картку. Тепла лінія звісно нічим допомогти не може.
Не публічна особа?

Ні
lara_08
 
Повідомлень: 767
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 тра, 2023 18:27

  lara_08 написав:
  adj написав:Яка аргументація? Чи не вдається пройти реєстрацію бо вона онлайн?
Йде зразу відмова після вводу номеру телефону, по іншому номеру телефону пройшли далі, але потім стандартне повідомлення що не можуть видати картку. Тепла лінія звісно нічим допомогти не може.

Я би відправив звернення https://bvr.ua/appeals (там є форма) і відправив би їм онлайн на пошту. Додав би свій паспорт і номер телефону і запитав в чому справа, після відповіді якщо вона вас не влаштовує то написав би в НБУ, теж онлайн https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals

Можливо там якийсь глюк і людина в підтримці не може зрозуміти як вам допомогти і потрібно щоб ваше питання розглянули "вище".
adj
 
Повідомлень: 269
З нами з: 08.04.22
Подякував: 45 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 тра, 2023 23:20

  lara_08 написав:
  adj написав:Яка аргументація? Чи не вдається пройти реєстрацію бо вона онлайн?
Йде зразу відмова після вводу номеру телефону, по іншому номеру телефону пройшли далі, але потім стандартне повідомлення що не можуть видати картку. Тепла лінія звісно нічим допомогти не може.

У мого товариша свого часу була проблема: він з прикордонного харківського міста, хоч і дуже давно живе не там. Поки не оформив картку ВПО, нічого не виходило.
Можливо, у вас донецька/луганська/харківська прописка?
Искатель
 
Повідомлень: 6082
З нами з: 22.02.16
Подякував: 983 раз.
Подякували: 4801 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 16:24

Коллега едет в Турцию, спрашивает совета... Правильно ли я понимаю, что для расчётов там в терминалах БВР будет самой выгодной картой (если не учитывать возможные кэшбеки конкурентов)?
Vorlon
 
Повідомлень: 10483
З нами з: 14.06.13
Подякував: 490 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 16:31

  Vorlon написав:Коллега едет в Турцию, спрашивает совета... Правильно ли я понимаю, что для расчётов там в терминалах БВР будет самой выгодной картой (если не учитывать возможные кэшбеки конкурентов)?


А почему именно БВРом и именно в Турции?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2511
З нами з: 19.03.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 16:49

Краще з дисконтом взяти долари з малими портретами і злити їх туркам.
klug
 
Повідомлень: 8154
З нами з: 18.08.14
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1147 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 17:31

  klug написав:Краще з дисконтом взяти долари з малими портретами і злити їх туркам.

Готівка обмежена. Їхати з готівкою це треба по Україні на відпочинок,бо люблять наші підприємці готівку і не хочу платити банкам за термінали
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13502
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 113114115116
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 57, 58, 59
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
582 463206
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 чер, 2023 17:04
Feh14
Райффайзен Банк 1 ... 107, 108, 109
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1083 853285
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 чер, 2023 15:24
sens
МТБ Банк 1 ... 16, 17, 18
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 18:39
170 191959
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 чер, 2023 12:03
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.