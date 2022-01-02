Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 тра, 2023 13:01
adj написав:
Яка аргументація? Чи не вдається пройти реєстрацію бо вона онлайн?
Йде зразу відмова після вводу номеру телефону, по іншому номеру телефону пройшли далі, але потім стандартне повідомлення що не можуть видати картку. Тепла лінія звісно нічим допомогти не може.
lara_08
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Додано: П'ят 26 тра, 2023 15:16
lara_08 написав: adj написав:
Яка аргументація? Чи не вдається пройти реєстрацію бо вона онлайн?
Йде зразу відмова після вводу номеру телефону, по іншому номеру телефону пройшли далі, але потім стандартне повідомлення що не можуть видати картку. Тепла лінія звісно нічим допомогти не може.
Не публічна особа?
alter
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Додано: П'ят 26 тра, 2023 15:36
alter написав: lara_08 написав: adj написав:
Яка аргументація? Чи не вдається пройти реєстрацію бо вона онлайн?
Йде зразу відмова після вводу номеру телефону, по іншому номеру телефону пройшли далі, але потім стандартне повідомлення що не можуть видати картку. Тепла лінія звісно нічим допомогти не може.
Не публічна особа?
Ні
lara_08
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Додано: П'ят 26 тра, 2023 18:27
lara_08 написав: adj написав:
Яка аргументація? Чи не вдається пройти реєстрацію бо вона онлайн?
Йде зразу відмова після вводу номеру телефону, по іншому номеру телефону пройшли далі, але потім стандартне повідомлення що не можуть видати картку. Тепла лінія звісно нічим допомогти не може.
Я би відправив звернення
https://bvr.ua/appeals
(там є форма) і відправив би їм онлайн на пошту. Додав би свій паспорт і номер телефону і запитав в чому справа, після відповіді якщо вона вас не влаштовує то написав би в НБУ, теж онлайн
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals
Можливо там якийсь глюк і людина в підтримці не може зрозуміти як вам допомогти і потрібно щоб ваше питання розглянули "вище".
adj
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Додано: П'ят 26 тра, 2023 23:20
lara_08 написав: adj написав:
Яка аргументація? Чи не вдається пройти реєстрацію бо вона онлайн?
Йде зразу відмова після вводу номеру телефону, по іншому номеру телефону пройшли далі, але потім стандартне повідомлення що не можуть видати картку. Тепла лінія звісно нічим допомогти не може.
У мого товариша свого часу була проблема: він з прикордонного харківського міста, хоч і дуже давно живе не там. Поки не оформив картку ВПО, нічого не виходило.
Можливо, у вас донецька/луганська/харківська прописка?
Искатель
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Додано: Пон 19 чер, 2023 16:24
Коллега едет в Турцию, спрашивает совета... Правильно ли я понимаю, что для расчётов там в терминалах БВР будет самой выгодной картой (если не учитывать возможные кэшбеки конкурентов)?
Vorlon
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Додано: Пон 19 чер, 2023 16:31
Vorlon написав:
Коллега едет в Турцию, спрашивает совета... Правильно ли я понимаю, что для расчётов там в терминалах БВР будет самой выгодной картой (если не учитывать возможные кэшбеки конкурентов)?
А почему именно БВРом и именно в Турции?
emeta
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Додано: Пон 19 чер, 2023 16:49
Краще з дисконтом взяти долари з малими портретами і злити їх туркам.
klug
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Додано: Пон 19 чер, 2023 17:31
klug написав:
Краще з дисконтом взяти долари з малими портретами і злити їх туркам.
Готівка обмежена. Їхати з готівкою це треба по Україні на відпочинок,бо люблять наші підприємці готівку і не хочу платити банкам за термінали
sens
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Додано: Пон 19 чер, 2023 17:47
Vorlon написав:
Коллега едет в Турцию, спрашивает совета... Правильно ли я понимаю, что для расчётов там в терминалах БВР будет самой выгодной картой (если не учитывать возможные кэшбеки конкурентов)?
В бвр найвигідніший курс по 37.40, якшо рівняти з тими картками, які в мене є. Бо в моно, наприклад 37.44, а в авалі 37.43
Dmytro Ivanenko
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