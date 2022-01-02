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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 чер, 2023 21:17
Dmytro Ivanenko написав: Vorlon написав:
Коллега едет в Турцию, спрашивает совета... Правильно ли я понимаю, что для расчётов там в терминалах БВР будет самой выгодной картой (если не учитывать возможные кэшбеки конкурентов)?
В бвр найвигідніший курс по 37.40, якшо рівняти з тими картками, які в мене є. Бо в моно, наприклад 37.44, а в авалі 37.43
в авалі 37,43 це на онлайн операції ( на депо) , 37,7 - картковий
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bems654556
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Додано: Пон 19 чер, 2023 21:27
bems654556 написав: Dmytro Ivanenko написав: Vorlon написав:
Коллега едет в Турцию, спрашивает совета... Правильно ли я понимаю, что для расчётов там в терминалах БВР будет самой выгодной картой (если не учитывать возможные кэшбеки конкурентов)?
В бвр найвигідніший курс по 37.40, якшо рівняти з тими картками, які в мене є. Бо в моно, наприклад 37.44, а в авалі 37.43
в авалі 37,43 це на онлайн операції ( на депо) , 37,7 - картковий
обмінка:
🔥Продаємо долари 1996 р. та долари номіналом до 100
37,15 (від 500 доларів)
банк Львів
Курс для карткових операцій
Валюта
Курс
USD / UAH
37.1000
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J
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- Подякували: 307 раз.
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Додано: Пон 19 чер, 2023 21:41
J написав:
обмінка:
🔥Продаємо долари 1996 р. та долари номіналом до 100
37,15 (від 500 доларів)
банк Львів
Курс для карткових операцій
Валюта
Курс
USD / UAH
37.1000
а у вашого того Банку Львів підводних каменів немає? Блокування +% , ком за конвертація, якшо валюта не збігається з валютою картки?
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bems654556
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- Повідомлень: 59
- З нами з: 25.02.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
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