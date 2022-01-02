RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 114115116117

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 21:17

  Dmytro Ivanenko написав:
  Vorlon написав:Коллега едет в Турцию, спрашивает совета... Правильно ли я понимаю, что для расчётов там в терминалах БВР будет самой выгодной картой (если не учитывать возможные кэшбеки конкурентов)?


В бвр найвигідніший курс по 37.40, якшо рівняти з тими картками, які в мене є. Бо в моно, наприклад 37.44, а в авалі 37.43


в авалі 37,43 це на онлайн операції ( на депо) , 37,7 - картковий
bems654556
 
Повідомлень: 59
З нами з: 25.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 21:27

  bems654556 написав:
  Dmytro Ivanenko написав:
  Vorlon написав:Коллега едет в Турцию, спрашивает совета... Правильно ли я понимаю, что для расчётов там в терминалах БВР будет самой выгодной картой (если не учитывать возможные кэшбеки конкурентов)?


В бвр найвигідніший курс по 37.40, якшо рівняти з тими картками, які в мене є. Бо в моно, наприклад 37.44, а в авалі 37.43


в авалі 37,43 це на онлайн операції ( на депо) , 37,7 - картковий

обмінка:
🔥Продаємо долари 1996 р. та долари номіналом до 100
37,15 (від 500 доларів)

банк Львів
Курс для карткових операцій
Валюта
Курс
USD / UAH
37.1000
J
 
Повідомлень: 5913
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 21:41

  J написав:обмінка:
🔥Продаємо долари 1996 р. та долари номіналом до 100
37,15 (від 500 доларів)

банк Львів
Курс для карткових операцій
Валюта
Курс
USD / UAH
37.1000


а у вашого того Банку Львів підводних каменів немає? Блокування +% , ком за конвертація, якшо валюта не збігається з валютою картки?
bems654556
 
Повідомлень: 59
З нами з: 25.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 114115116117
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 41, 42, 43
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
422 279767
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 чер, 2023 22:07
Alexkievukraine
Банк Глобус 1 ... 57, 58, 59
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
582 463321
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 чер, 2023 17:04
Feh14
Райффайзен Банк 1 ... 107, 108, 109
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1083 853359
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 чер, 2023 15:24
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (423)
19.06.2023 22:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.