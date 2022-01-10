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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 чер, 2023 21:17
Dmytro Ivanenko написав: Vorlon написав:
Коллега едет в Турцию, спрашивает совета... Правильно ли я понимаю, что для расчётов там в терминалах БВР будет самой выгодной картой (если не учитывать возможные кэшбеки конкурентов)?
В бвр найвигідніший курс по 37.40, якшо рівняти з тими картками, які в мене є. Бо в моно, наприклад 37.44, а в авалі 37.43
в авалі 37,43 це на онлайн операції ( на депо) , 37,7 - картковий
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bems654556
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Додано: Пон 19 чер, 2023 21:27
bems654556 написав: Dmytro Ivanenko написав: Vorlon написав:
Коллега едет в Турцию, спрашивает совета... Правильно ли я понимаю, что для расчётов там в терминалах БВР будет самой выгодной картой (если не учитывать возможные кэшбеки конкурентов)?
В бвр найвигідніший курс по 37.40, якшо рівняти з тими картками, які в мене є. Бо в моно, наприклад 37.44, а в авалі 37.43
в авалі 37,43 це на онлайн операції ( на депо) , 37,7 - картковий
обмінка:
🔥Продаємо долари 1996 р. та долари номіналом до 100
37,15 (від 500 доларів)
банк Львів
Курс для карткових операцій
Валюта
Курс
USD / UAH
37.1000
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J
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Додано: Пон 19 чер, 2023 21:41
J написав:
обмінка:
🔥Продаємо долари 1996 р. та долари номіналом до 100
37,15 (від 500 доларів)
банк Львів
Курс для карткових операцій
Валюта
Курс
USD / UAH
37.1000
а у вашого того Банку Львів підводних каменів немає? Блокування +% , ком за конвертація, якшо валюта не збігається з валютою картки?
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bems654556
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Додано: Чет 29 чер, 2023 20:42
От Сильпо пришло персональное предложение -30% при онлайн-оплате заказа картой мастер.
Как правильно оформить заказ, чтобы получить скидку?
Нужно выбрать оплату "Карткою на сайті" или "Masterpass"?
И на каком этапе отобразится скидка?
Дякую за поміч.
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serzh
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Додано: Чет 29 чер, 2023 22:29
serzh написав:
От Сильпо пришло персональное предложение -30% при онлайн-оплате заказа картой мастер.
Как правильно оформить заказ, чтобы получить скидку?
Нужно выбрать оплату "Карткою на сайті" или "Masterpass"?
И на каком этапе отобразится скидка?
Дякую за поміч.
Делаете он-лайн заказ с доставкою или самовывозом. Выбираете оплату на сайте. Заказ больше 1000 грн. не имеет смысла, т.к. там скидка 30% но не более 300 грн. Скидка отобразится когда получите заказ на кассе(цена всех товаров будет рассчитана с учётом 30% скидки) при самовывозе или когда курьеру выдадут товары при доставке. Скидка 30% действует даже на акционные товары.
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lara_08
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 09:58
lara_08
Дякую за відповідь.
Я так зрозумів, що це не знижка, яка відображається відразу, як вводиш номер картки мастер, а зарахування бонусів сільпо на 30% від суми. Вірно?
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serzh
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 10:17
Підкажіть як швидко банк відправляє платежі по реквізитам?
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Boundless
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Додано: П'ят 30 чер, 2023 10:25
Boundless написав:
Підкажіть як швидко банк відправляє платежі по реквізитам?
Одразу. На деякі банки заходило менш ніж за 15 хвилин
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