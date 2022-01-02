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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 114115116117

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 21:17

  Dmytro Ivanenko написав:
  Vorlon написав:Коллега едет в Турцию, спрашивает совета... Правильно ли я понимаю, что для расчётов там в терминалах БВР будет самой выгодной картой (если не учитывать возможные кэшбеки конкурентов)?


В бвр найвигідніший курс по 37.40, якшо рівняти з тими картками, які в мене є. Бо в моно, наприклад 37.44, а в авалі 37.43


в авалі 37,43 це на онлайн операції ( на депо) , 37,7 - картковий
bems654556
 
Повідомлень: 62
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 21:27

  bems654556 написав:
  Dmytro Ivanenko написав:
  Vorlon написав:Коллега едет в Турцию, спрашивает совета... Правильно ли я понимаю, что для расчётов там в терминалах БВР будет самой выгодной картой (если не учитывать возможные кэшбеки конкурентов)?


В бвр найвигідніший курс по 37.40, якшо рівняти з тими картками, які в мене є. Бо в моно, наприклад 37.44, а в авалі 37.43


в авалі 37,43 це на онлайн операції ( на депо) , 37,7 - картковий

обмінка:
🔥Продаємо долари 1996 р. та долари номіналом до 100
37,15 (від 500 доларів)

банк Львів
Курс для карткових операцій
Валюта
Курс
USD / UAH
37.1000
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 чер, 2023 21:41

  J написав:обмінка:
🔥Продаємо долари 1996 р. та долари номіналом до 100
37,15 (від 500 доларів)

банк Львів
Курс для карткових операцій
Валюта
Курс
USD / UAH
37.1000


а у вашого того Банку Львів підводних каменів немає? Блокування +% , ком за конвертація, якшо валюта не збігається з валютою картки?
bems654556
 
Повідомлень: 62
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 20:42

От Сильпо пришло персональное предложение -30% при онлайн-оплате заказа картой мастер.
Как правильно оформить заказ, чтобы получить скидку?
Нужно выбрать оплату "Карткою на сайті" или "Masterpass"?
И на каком этапе отобразится скидка?
Дякую за поміч.
serzh
 
Повідомлень: 87
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 22:29

  serzh написав:От Сильпо пришло персональное предложение -30% при онлайн-оплате заказа картой мастер.
Как правильно оформить заказ, чтобы получить скидку?
Нужно выбрать оплату "Карткою на сайті" или "Masterpass"?
И на каком этапе отобразится скидка?
Дякую за поміч.

Делаете он-лайн заказ с доставкою или самовывозом. Выбираете оплату на сайте. Заказ больше 1000 грн. не имеет смысла, т.к. там скидка 30% но не более 300 грн. Скидка отобразится когда получите заказ на кассе(цена всех товаров будет рассчитана с учётом 30% скидки) при самовывозе или когда курьеру выдадут товары при доставке. Скидка 30% действует даже на акционные товары.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 09:58

lara_08
Дякую за відповідь.
Я так зрозумів, що це не знижка, яка відображається відразу, як вводиш номер картки мастер, а зарахування бонусів сільпо на 30% від суми. Вірно?
serzh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 10:17

Re: Банк Власний Рахунок

Підкажіть як швидко банк відправляє платежі по реквізитам?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 10:25

  Boundless написав:Підкажіть як швидко банк відправляє платежі по реквізитам?

Одразу. На деякі банки заходило менш ніж за 15 хвилин
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 12:04

Re: Банк Власний Рахунок

Вітаю. Підкажіть, хто знає, якщо сьогодні робити оплату, то ця сплата пройде ще червнем? Як у БВР з проходженням транзакції по рахунку? Одразу чи є ймовірність, що така оплата пройде липнем?
JanIs
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 19:15

  serzh написав:lara_08
Дякую за відповідь.
Я так зрозумів, що це не знижка, яка відображається відразу, як вводиш номер картки мастер, а зарахування бонусів сільпо на 30% від суми. Вірно?

Ця знижка не відображається поки не заберете на касі товар. Тоді з вашої картки спишуть та вам зразу дадуть чек на суму, що менше на 30% від вашого замовлення. 30% це реальна знижка по чеку.
lara_08
 
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