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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лип, 2023 05:24
Странно, что еще есть пользователи этой "банки".Тут дурят людей,блокируют карты без причины.Приложение написано на колене начинающим программистом.Прямо мазохизм какой то
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korzviktor20
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Додано: Суб 01 лип, 2023 07:18
korzviktor20 написав:
Странно, что еще есть пользователи этой "банки".Т
Наверное, это потому что на самом деле всё не так плохо, как Вы написали. Приложение как приложение, банк как банк, но, естественно, с явным уклоном на использование карты в Сильпо.
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ingtrans
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klug
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