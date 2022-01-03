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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 115116117118

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 05:24

Re: Банк Власний Рахунок

Странно, что еще есть пользователи этой "банки".Тут дурят людей,блокируют карты без причины.Приложение написано на колене начинающим программистом.Прямо мазохизм какой то
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 07:18

  korzviktor20 написав:Странно, что еще есть пользователи этой "банки".Т

Наверное, это потому что на самом деле всё не так плохо, как Вы написали. Приложение как приложение, банк как банк, но, естественно, с явным уклоном на использование карты в Сильпо.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 15:54

Re: Банк Власний Рахунок

Вітаю. Бувалі користувачі банку підкажіть. Як правильно отримати горнятко гарячого напою за 1грн, яке з'явилося в додатку Сільпо після запрошення друга? Чомусь ніяким чином не вдається це зробити за 1грн. Лише за повну вартість?
JanIs
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 16:09

  ingtrans написав:
  korzviktor20 написав:Странно, что еще есть пользователи этой "банки".Т

Наверное, это потому что на самом деле всё не так плохо, как Вы написали. Приложение как приложение, банк как банк, но, естественно, с явным уклоном на использование карты в Сильпо.

Да, неплохо.Для банка.Для эксперимента положите 10грн.на депозит назбиратус.и посмотрите, сколько вам начислят процентов на эти 10грн.как это все будет отображаться в приложении, и что вам по этим моментам будут говорить в поддержке.А потом вы получите небольшой, на пару страниц перечень документов, который вы должны предоставить в банк, чтобы разблокировать карту.Банк явно перепутал, что это он для клиентов, а не наоборот.
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 16:43

Re: Банк Власний Рахунок

  korzviktor20 написав:Для эксперимента положите 10грн.на депозит назбиратус.и посмотрите, сколько вам начислят процентов на эти 10грн.как это все будет отображаться в приложении, и что вам по этим моментам будут говорить в поддержке.

Ну есть у меня Назбиратус. Правда, больше, чем на 10 грн (какой смысл на 3 коп. что-то смотреть?). Начисляют из расчета 5% годовых. И с расчетными цифрами в Менеджере депозитов сходится, вот только бывает, что начисляют в первый день месяца, а бывает в последний, тогда, естественно, с Менеджером депозитов не сходится на сумму процентов за 1 день. Отображается нормально: в истории есть фактически зачисленная сумма, а в деталях есть начисленная сумма м оплаченные налоги (19,5%). Мне казалось, что это в БВР было, что в случае выплаты процентов 2 раза в месяц (когда за предыдущий месяц выплатили в первый день этого месяца, а за этот месяц - в последний день этого же месяца) отображался полный налог за месяц, а не налог по каждой выплате, но сейчас просмотрел все выплаты и ничего такого не обнаружил - везде всё правильно. Так что я сейчас уже не уверен, что это было в БВР.

  korzviktor20 написав:А потом вы получите небольшой, на пару страниц перечень документов, который вы должны предоставить в банк, чтобы разблокировать карту.Банк явно перепутал, что это он для клиентов, а не наоборот.

Вы же не думаете, что это так только здесь?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 18:22

Вжухи:
2к - -3% на овощи и фрукты
5к - -5% на все сыры
8к - -10% на чек от 450грн
10к - доставка за 1грн

Печаль какая-то, всё хуже и хуже
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 22:54

  JanIs написав:Вітаю. Бувалі користувачі банку підкажіть. Як правильно отримати горнятко гарячого напою за 1грн, яке з'явилося в додатку Сільпо після запрошення друга? Чомусь ніяким чином не вдається це зробити за 1грн. Лише за повну вартість?

Пробуйте у coffee corner, де продають чай-каву і є окремий термінал на оплату. Наприклад, я отоварив у Лавині
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