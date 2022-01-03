Додано: Суб 01 лип, 2023 16:43

korzviktor20 написав: Для эксперимента положите 10грн.на депозит назбиратус.и посмотрите, сколько вам начислят процентов на эти 10грн.как это все будет отображаться в приложении, и что вам по этим моментам будут говорить в поддержке. Для эксперимента положите 10грн.на депозит назбиратус.и посмотрите, сколько вам начислят процентов на эти 10грн.как это все будет отображаться в приложении, и что вам по этим моментам будут говорить в поддержке.

korzviktor20 написав: А потом вы получите небольшой, на пару страниц перечень документов, который вы должны предоставить в банк, чтобы разблокировать карту.Банк явно перепутал, что это он для клиентов, а не наоборот. А потом вы получите небольшой, на пару страниц перечень документов, который вы должны предоставить в банк, чтобы разблокировать карту.Банк явно перепутал, что это он для клиентов, а не наоборот.

Ну есть у меня Назбиратус. Правда, больше, чем на 10 грн (какой смысл на 3 коп. что-то смотреть?). Начисляют из расчета 5% годовых. И с расчетными цифрами в Менеджере депозитов сходится, вот только бывает, что начисляют в первый день месяца, а бывает в последний, тогда, естественно, с Менеджером депозитов не сходится на сумму процентов за 1 день. Отображается нормально: в истории есть фактически зачисленная сумма, а в деталях есть начисленная сумма м оплаченные налоги (19,5%). Мне казалось, что это в БВР было, что в случае выплаты процентов 2 раза в месяц (когда за предыдущий месяц выплатили в первый день этого месяца, а за этот месяц - в последний день этого же месяца) отображался полный налог за месяц, а не налог по каждой выплате, но сейчас просмотрел все выплаты и ничего такого не обнаружил - везде всё правильно. Так что я сейчас уже не уверен, что это было в БВР.Вы же не думаете, что это так только здесь?