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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лип, 2023 05:24
Re: Банк Власний Рахунок
Странно, что еще есть пользователи этой "банки".Тут дурят людей,блокируют карты без причины.Приложение написано на колене начинающим программистом.Прямо мазохизм какой то
Додано: Суб 01 лип, 2023 07:18
Додано: Суб 01 лип, 2023 14:46
Re: Банк Власний Рахунок
Вітаю. Бувалі користувачі банку підкажіть. Як правильно отримати горнятко гарячого напою за 1грн, яке з'явилося в додатку Сільпо після запрошення друга? Чомусь ніяким чином не вдається це зробити за 1грн. Лише за повну вартість?
Додано: Суб 01 лип, 2023 15:54
Re: Банк Власний Рахунок
Вітаю. Бувалі користувачі банку підкажіть. Як правильно отримати горнятко гарячого напою за 1грн, яке з'явилося в додатку Сільпо після запрошення друга? Чомусь ніяким чином не вдається це зробити за 1грн. Лише за повну вартість?
Додано: Суб 01 лип, 2023 16:09
Да, неплохо.Для банка.Для эксперимента положите 10грн.на депозит назбиратус.и посмотрите, сколько вам начислят процентов на эти 10грн.как это все будет отображаться в приложении, и что вам по этим моментам будут говорить в поддержке.А потом вы получите небольшой, на пару страниц перечень документов, который вы должны предоставить в банк, чтобы разблокировать карту.Банк явно перепутал, что это он для клиентов, а не наоборот.
Додано: Суб 01 лип, 2023 16:43
Re: Банк Власний Рахунок
Ну есть у меня Назбиратус. Правда, больше, чем на 10 грн (какой смысл на 3 коп. что-то смотреть?). Начисляют из расчета 5% годовых. И с расчетными цифрами в Менеджере депозитов сходится, вот только бывает, что начисляют в первый день месяца, а бывает в последний, тогда, естественно, с Менеджером депозитов не сходится на сумму процентов за 1 день. Отображается нормально: в истории есть фактически зачисленная сумма, а в деталях есть начисленная сумма м оплаченные налоги (19,5%). Мне казалось, что это в БВР было, что в случае выплаты процентов 2 раза в месяц (когда за предыдущий месяц выплатили в первый день этого месяца, а за этот месяц - в последний день этого же месяца) отображался полный налог за месяц, а не налог по каждой выплате, но сейчас просмотрел все выплаты и ничего такого не обнаружил - везде всё правильно. Так что я сейчас уже не уверен, что это было в БВР.
Вы же не думаете, что это так только здесь?
Додано: Суб 01 лип, 2023 18:22
Вжухи:
2к - -3% на овощи и фрукты
5к - -5% на все сыры
8к - -10% на чек от 450грн
10к - доставка за 1грн
Печаль какая-то, всё хуже и хуже
Додано: Суб 01 лип, 2023 22:54
Пробуйте у coffee corner, де продають чай-каву і є окремий термінал на оплату. Наприклад, я отоварив у Лавині
Додано: Нед 02 лип, 2023 13:14
Тому що там лише кава, ні чай, ні гарячий шоколад не виходило взяти за 1 грн.
Додано: Нед 02 лип, 2023 16:32
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Вы же не думаете, что это так только здесь?[/quote]
Не думаю.Все эти антимонии мы уже вели с вами, на этом форуме.Я подробно, с скриншотами показал деятельность этой банки.Как я понимаю, ничего не изменилось.Банка продолжает дурить людей, называть белое черным.вас устраивает? Пользуйтесь
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