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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 лип, 2023 21:07
mustbe написав:
Вжухи:
2к - -3% на овощи и фрукты
5к - -5% на все сыры
8к - -10% на чек от 450грн
10к - доставка за 1грн
Печаль какая-то, всё хуже и хуже
а х3 баллов на следующий месяц уже не будет при 10к?
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vovabelokon99
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