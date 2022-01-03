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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 116117118119

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:56

Re: Банк Власний Рахунок

У меня за 2к - первый месяц гречневый багет, второй раз - круассан. Вкусно, довольна ).
Hella
 
Повідомлень: 1194
З нами з: 25.08.09
Подякував: 127 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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  #<1 ... 116117118119
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