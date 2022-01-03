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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лип, 2023 14:56
Re: Банк Власний Рахунок
У меня за 2к - первый месяц гречневый багет, второй раз - круассан. Вкусно, довольна ).
Додано: Сер 05 лип, 2023 16:37
це кава бонусна по реферальці, обов'язково треба відсканувати qr, щоб спрацювало
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