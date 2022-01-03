RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 116117118119

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:56

Re: Банк Власний Рахунок

У меня за 2к - первый месяц гречневый багет, второй раз - круассан. Вкусно, довольна ).
Hella
 
Повідомлень: 1194
З нами з: 25.08.09
Подякував: 127 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:37

  JanIs написав:Вітаю. Бувалі користувачі банку підкажіть. Як правильно отримати горнятко гарячого напою за 1грн, яке з'явилося в додатку Сільпо після запрошення друга? Чомусь ніяким чином не вдається це зробити за 1грн. Лише за повну вартість?

це кава бонусна по реферальці, обов'язково треба відсканувати qr, щоб спрацювало
Leritta
 
Повідомлень: 7
З нами з: 07.03.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 116117118119
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candidat, Michael985, vitaliy1111 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжнародний Інвестиційний Банк
AlexSV » Сер 05 січ, 2022 11:57
9 3122
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лип, 2023 17:40
candidat
ПроКредит Банк 1 ... 31, 32, 33
harry_ » Чет 27 січ, 2022 21:56
320 160328
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лип, 2023 17:29
sens
Юнекс Банк 1 ... 44, 45, 46
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
450 285503
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лип, 2023 17:24
Аміго

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4927)
05.07.2023 17:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.