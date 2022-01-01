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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 116117118119

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
16%
3
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:56

Re: Банк Власний Рахунок

У меня за 2к - первый месяц гречневый багет, второй раз - круассан. Вкусно, довольна ).
Hella
 
Повідомлень: 1194
З нами з: 25.08.09
Подякував: 127 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:37

  JanIs написав:Вітаю. Бувалі користувачі банку підкажіть. Як правильно отримати горнятко гарячого напою за 1грн, яке з'явилося в додатку Сільпо після запрошення друга? Чомусь ніяким чином не вдається це зробити за 1грн. Лише за повну вартість?

це кава бонусна по реферальці, обов'язково треба відсканувати qr, щоб спрацювало
Leritta
 
Повідомлень: 8
З нами з: 07.03.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:51

  vovabelokon99 написав:
  mustbe написав:Вжухи:
2к - -3% на овощи и фрукты
5к - -5% на все сыры
8к - -10% на чек от 450грн
10к - доставка за 1грн

Печаль какая-то, всё хуже и хуже

а х3 баллов на следующий месяц уже не будет при 10к?

вже натранзачила на 10к, там є х3 на наст місяць
Leritta
 
Повідомлень: 8
З нами з: 07.03.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лип, 2023 10:51

-10% на чек від 450 грн це тільки на касі/вільнокасі чи і на самовивіз/доставку діє?
KVV
 
Повідомлень: 1133
З нами з: 29.11.18
Подякував: 46 раз.
Подякували: 131 раз.
 
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  #<1 ... 116117118119
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