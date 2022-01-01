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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лип, 2023 14:56
У меня за 2к - первый месяц гречневый багет, второй раз - круассан. Вкусно, довольна ).
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Hella
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Додано: Сер 05 лип, 2023 16:37
JanIs написав:
Вітаю. Бувалі користувачі банку підкажіть. Як правильно отримати горнятко гарячого напою за 1грн, яке з'явилося в додатку Сільпо після запрошення друга? Чомусь ніяким чином не вдається це зробити за 1грн. Лише за повну вартість?
це кава бонусна по реферальці, обов'язково треба відсканувати qr, щоб спрацювало
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Leritta
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Додано: Сер 05 лип, 2023 16:51
vovabelokon99 написав: mustbe написав:
Вжухи:
2к - -3% на овощи и фрукты
5к - -5% на все сыры
8к - -10% на чек от 450грн
10к - доставка за 1грн
Печаль какая-то, всё хуже и хуже
а х3 баллов на следующий месяц уже не будет при 10к?
вже натранзачила на 10к, там є х3 на наст місяць
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Leritta
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Додано: Чет 06 лип, 2023 10:51
-10% на чек від 450 грн це тільки на касі/вільнокасі чи і на самовивіз/доставку діє?
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KVV
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Додано: Чет 06 лип, 2023 12:20
KVV написав:
-10% на чек від 450 грн це тільки на касі/вільнокасі чи і на самовивіз/доставку діє?
діє на касі, вільнокасі, і якщо ви забираєте самовивіз і оплачуєте на касі. На доставку ні(
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Leritta
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:15
Leritta написав: vovabelokon99 написав: mustbe написав:
Вжухи:
2к - -3% на овощи и фрукты
5к - -5% на все сыры
8к - -10% на чек от 450грн
10к - доставка за 1грн
Печаль какая-то, всё хуже и хуже
а х3 баллов на следующий месяц уже не будет при 10к?
вже натранзачила на 10к, там є х3 на наст місяць
Дякую, в мене ще й за 10к знижка 10% на maudau, а також чомусь в додатку тепер не можна вимкнути ці пропозиції, планували на одну велику закупку, а так не цікаво
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vovabelokon99
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 23:38
vovabelokon99 можна вимкнути, просто в додатку сільпо а не в бвр
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adj
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Додано: Суб 15 лип, 2023 08:13
adj написав:vovabelokon99
можна вимкнути, просто в додатку сільпо а не в бвр
От в цьому і прикол, що не можна в додатку їх вимкнути, єдину пропозицію, що можна вимкнути в мене - це та, що дає бонуси на конкретний товар, а інші ніби заблоковані, перемикач навіть іншим кольором
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vovabelokon99
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Monk23
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