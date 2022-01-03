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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лип, 2023 18:14
vovabelokon99 написав: Dmytro Ivanenko написав:vovabelokon99
Можна ПП ті що в Сільпо вимикати в застосунку Сільпо)
Раніше можна було, а зараз чомусь вже ні, ось на масло можна вимкнути, а інші ні
скоріш всього на деякі пропозиції не можна вже відключити((
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