Раніше можна було, а зараз чомусь вже ні, ось на масло можна вимкнути, а інші ні
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лип, 2023 11:00
Додано: Суб 15 лип, 2023 18:14
Додано: Суб 15 лип, 2023 21:04
vovabelokon99 тоді створіть собі 2 акаунта для покупок в сільпо. Коли є цікаві плюшки то купляйте дрібниці на одному а великі покупки на іншому
Додано: Суб 15 лип, 2023 21:12
Re: Банк Власний Рахунок
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|