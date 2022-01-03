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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 11:00

  Dmytro Ivanenko написав:vovabelokon99

Можна ПП ті що в Сільпо вимикати в застосунку Сільпо)

Раніше можна було, а зараз чомусь вже ні, ось на масло можна вимкнути, а інші ні
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vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 18:14

  vovabelokon99 написав:
  Dmytro Ivanenko написав:vovabelokon99

Можна ПП ті що в Сільпо вимикати в застосунку Сільпо)

Раніше можна було, а зараз чомусь вже ні, ось на масло можна вимкнути, а інші ні
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скоріш всього на деякі пропозиції не можна вже відключити((
Leritta
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 21:04

vovabelokon99 тоді створіть собі 2 акаунта для покупок в сільпо. Коли є цікаві плюшки то купляйте дрібниці на одному а великі покупки на іншому :P
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 21:12

Re: Банк Власний Рахунок

  vovabelokon99 написав:чомусь в додатку тепер не можна вимкнути ці пропозиції
А перевірте ЩЕ раз. У мене перемикач запрацював через +1..2 дні після появи самої пропозиції.
Amethyst
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vovabelokon99

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