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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лип, 2023 18:14
vovabelokon99 написав: Dmytro Ivanenko написав:vovabelokon99
Можна ПП ті що в Сільпо вимикати в застосунку Сільпо)
Раніше можна було, а зараз чомусь вже ні, ось на масло можна вимкнути, а інші ні
скоріш всього на деякі пропозиції не можна вже відключити((
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Додано: Суб 15 лип, 2023 21:04
vovabelokon99
тоді створіть собі 2 акаунта для покупок в сільпо. Коли є цікаві плюшки то купляйте дрібниці на одному а великі покупки на іншому
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Додано: Суб 15 лип, 2023 21:12
vovabelokon99 написав:
чомусь в додатку тепер не можна вимкнути ці пропозиції
А перевірте ЩЕ раз. У мене перемикач запрацював через +1..2 дні після появи самої пропозиції.
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Додано: Нед 16 лип, 2023 17:18
Я можу вимкнути 10% знижку від БВР в додатку сільпо. У мене додаток бета версії на андроїді
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