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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121>

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 11:00

  Dmytro Ivanenko написав:vovabelokon99

Можна ПП ті що в Сільпо вимикати в застосунку Сільпо)

Раніше можна було, а зараз чомусь вже ні, ось на масло можна вимкнути, а інші ні
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vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 18:14

  vovabelokon99 написав:
  Dmytro Ivanenko написав:vovabelokon99

Можна ПП ті що в Сільпо вимикати в застосунку Сільпо)

Раніше можна було, а зараз чомусь вже ні, ось на масло можна вимкнути, а інші ні
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скоріш всього на деякі пропозиції не можна вже відключити((
Leritta
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 21:04

vovabelokon99 тоді створіть собі 2 акаунта для покупок в сільпо. Коли є цікаві плюшки то купляйте дрібниці на одному а великі покупки на іншому :P
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лип, 2023 21:12

Re: Банк Власний Рахунок

  vovabelokon99 написав:чомусь в додатку тепер не можна вимкнути ці пропозиції
А перевірте ЩЕ раз. У мене перемикач запрацював через +1..2 дні після появи самої пропозиції.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 16 лип, 2023 17:18

Re: Банк Власний Рахунок

Я можу вимкнути 10% знижку від БВР в додатку сільпо. У мене додаток бета версії на андроїді
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:24

Re: Банк Власний Рахунок

Що за глюк у додатку? Назбиратус видно, але немає кнопок ні поповнення, ні зняття
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 12:31

  1finanсier написав:Що за глюк у додатку? Назбиратус видно, але немає кнопок ні поповнення, ні зняття

тапніть по ньому
глюк как глюк :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:10

Re: Банк Власний Рахунок

У меня хуже, чем нет кнопок.
В четверг платила на самокассе Сильпо. 308 грн - додаток не сработал. Ассистентка сказала, что так бывает, пробуем еще раз - не срабатывает снова. Я иду обычную кассу через зал, еще что-то беру и оплачиваю на обычной кассе. Но тут фокус: оказывается, банк Власный рахунок две предыдущие оплаты снял! Я позвала администратора, показала ей оплаты, обращение зафиксировали. Сегодня понедельник, мне сказали, что бухгалтерия Сильпо лишние оплаты не видит, и действительно, у меня в приложении Сильпо только последняя оплата. Хорошо, что в приложении ВР их видно.
При звонке в банк меня отослали снова к администратору, или я могу опротестовать оплату, но там срок до 45 дней. Это же прелесть что такое ).
В Сильпо у управляющей выходной, так что она займется моим вопросом только завтра.
Предложила, чтобы мне вернули деньги, т.к. это вина их самокассы и потом разбирались сами с банком, но они не захотели ). Это технический сбой, бухгалтерия будет разбираться с банком.
Завтра обещали перезвонить.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:21

Hella є значна ймовірність що суми просто заблоковані але не спишуться. Тому бухгалтерія сільпа їх і не бачить бо реально ці кошти на рахунок не надходили. Ви уточніть у підтримці БВР чи прийшло вже від МПС підтвердження на списання тих двох попередньо авторизованих сум. Вангую що ні. В цьому випадку вони самі розблокуються через 30 днів. Так незручно, що треба чекати. Але така процедура.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:26

Re: Банк Власний Рахунок

  Hella написав:В четверг платила на самокассе Сильпо. 308 грн - додаток не сработал. Ассистентка сказала, что так бывает, пробуем еще раз - не срабатывает снова
А как оплачивали: через приложение Сильпо или приложение БВР или отдельно картой БВР? Сколько чеков у вас осталось? Они с разными номерами операций?
Amethyst
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