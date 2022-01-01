Додано: Пон 24 лип, 2023 13:10

У меня хуже, чем нет кнопок.

В четверг платила на самокассе Сильпо. 308 грн - додаток не сработал. Ассистентка сказала, что так бывает, пробуем еще раз - не срабатывает снова. Я иду обычную кассу через зал, еще что-то беру и оплачиваю на обычной кассе. Но тут фокус: оказывается, банк Власный рахунок две предыдущие оплаты снял! Я позвала администратора, показала ей оплаты, обращение зафиксировали. Сегодня понедельник, мне сказали, что бухгалтерия Сильпо лишние оплаты не видит, и действительно, у меня в приложении Сильпо только последняя оплата. Хорошо, что в приложении ВР их видно.

При звонке в банк меня отослали снова к администратору, или я могу опротестовать оплату, но там срок до 45 дней. Это же прелесть что такое ).

В Сильпо у управляющей выходной, так что она займется моим вопросом только завтра.

Предложила, чтобы мне вернули деньги, т.к. это вина их самокассы и потом разбирались сами с банком, но они не захотели ). Это технический сбой, бухгалтерия будет разбираться с банком.

Завтра обещали перезвонить.