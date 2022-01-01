Раніше можна було, а зараз чомусь вже ні, ось на масло можна вимкнути, а інші ні
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лип, 2023 11:00
Додано: Суб 15 лип, 2023 18:14
Додано: Суб 15 лип, 2023 21:04
vovabelokon99 тоді створіть собі 2 акаунта для покупок в сільпо. Коли є цікаві плюшки то купляйте дрібниці на одному а великі покупки на іншому
Додано: Суб 15 лип, 2023 21:12
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Нед 16 лип, 2023 17:18
Re: Банк Власний Рахунок
Я можу вимкнути 10% знижку від БВР в додатку сільпо. У мене додаток бета версії на андроїді
Додано: Пон 24 лип, 2023 12:24
Re: Банк Власний Рахунок
Що за глюк у додатку? Назбиратус видно, але немає кнопок ні поповнення, ні зняття
Додано: Пон 24 лип, 2023 12:31
Додано: Пон 24 лип, 2023 13:10
Re: Банк Власний Рахунок
У меня хуже, чем нет кнопок.
В четверг платила на самокассе Сильпо. 308 грн - додаток не сработал. Ассистентка сказала, что так бывает, пробуем еще раз - не срабатывает снова. Я иду обычную кассу через зал, еще что-то беру и оплачиваю на обычной кассе. Но тут фокус: оказывается, банк Власный рахунок две предыдущие оплаты снял! Я позвала администратора, показала ей оплаты, обращение зафиксировали. Сегодня понедельник, мне сказали, что бухгалтерия Сильпо лишние оплаты не видит, и действительно, у меня в приложении Сильпо только последняя оплата. Хорошо, что в приложении ВР их видно.
При звонке в банк меня отослали снова к администратору, или я могу опротестовать оплату, но там срок до 45 дней. Это же прелесть что такое ).
В Сильпо у управляющей выходной, так что она займется моим вопросом только завтра.
Предложила, чтобы мне вернули деньги, т.к. это вина их самокассы и потом разбирались сами с банком, но они не захотели ). Это технический сбой, бухгалтерия будет разбираться с банком.
Завтра обещали перезвонить.
Додано: Пон 24 лип, 2023 13:21
Hella є значна ймовірність що суми просто заблоковані але не спишуться. Тому бухгалтерія сільпа їх і не бачить бо реально ці кошти на рахунок не надходили. Ви уточніть у підтримці БВР чи прийшло вже від МПС підтвердження на списання тих двох попередньо авторизованих сум. Вангую що ні. В цьому випадку вони самі розблокуються через 30 днів. Так незручно, що треба чекати. Але така процедура.
Додано: Пон 24 лип, 2023 13:26
Re: Банк Власний Рахунок
А как оплачивали: через приложение Сильпо или приложение БВР или отдельно картой БВР? Сколько чеков у вас осталось? Они с разными номерами операций?
|