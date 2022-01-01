Alien Спасибо! Но это кредитные деньги, если не успеют вернуть на карту до конца следующего месяца, мне придется гасить всю сумму, чтобы не попасть на проценты.
Буду надеяться, что администрация разберется быстрее ).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лип, 2023 13:28
Alien Спасибо! Но это кредитные деньги, если не успеют вернуть на карту до конца следующего месяца, мне придется гасить всю сумму, чтобы не попасть на проценты.
Буду надеяться, что администрация разберется быстрее ).
Додано: Пон 24 лип, 2023 13:31
Оч. даже возможно шо это просто блокировка, которая НЕ БУДЕТ проведена по счету, и т.о. не попадет в сумму погашения. И висеть она может в блоке все +30дн. Анализируйте сумму в грейсе после начисления задолженности в начале сл. мес.
Додано: Пон 24 лип, 2023 13:32
Amethyst
Оплачивала через приложение ВР, карта виртуальная. Все чеки горят в приложении с датами и кодами.
Заметила, что когда оплачивала картой ВР через приложение Сильпо, то даже на обычной кассе не всегда срабатывало, так что перешла на приложение ВР.
Попробую. Но пока сумма кредита точно больше на эти два непрошедших платежа.
Додано: Пон 24 лип, 2023 13:44
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Пон 24 лип, 2023 13:44
Пару месяцев назад было похожее, 2 оплаты в итоге, одна с чеком, вторая без, вернулось буквально через 10 мин
Додано: Пон 24 лип, 2023 13:46
Тут ВСЕ чеки есть, т.е. таки задвоение, даже затроение оплаты
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