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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:28

Alien Спасибо! Но это кредитные деньги, если не успеют вернуть на карту до конца следующего месяца, мне придется гасить всю сумму, чтобы не попасть на проценты.
Буду надеяться, что администрация разберется быстрее ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:31

  Hella написав:Alien Спасибо! Но это кредитные деньги, если не успеют вернуть на карту до конца следующего месяца, мне придется гасить всю сумму, чтобы не попасть на проценты.
Буду надеяться, что администрация разберется быстрее ).

Оч. даже возможно шо это просто блокировка, которая НЕ БУДЕТ проведена по счету, и т.о. не попадет в сумму погашения. И висеть она может в блоке все +30дн. Анализируйте сумму в грейсе после начисления задолженности в начале сл. мес.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:32

Amethyst
Оплачивала через приложение ВР, карта виртуальная. Все чеки горят в приложении с датами и кодами.
Заметила, что когда оплачивала картой ВР через приложение Сильпо, то даже на обычной кассе не всегда срабатывало, так что перешла на приложение ВР.

Попробую. Но пока сумма кредита точно больше на эти два непрошедших платежа.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:44

Re: Банк Власний Рахунок

  Hella написав:Все чеки горят в приложении с датами и кодами.
Угу, нужно спокойно ждать как бухи разберутся (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:44

  Hella написав:Amethyst
Оплачивала через приложение ВР, карта виртуальная. Все чеки горят в приложении с датами и кодами.
Заметила, что когда оплачивала картой ВР через приложение Сильпо, то даже на обычной кассе не всегда срабатывало, так что перешла на приложение ВР.

Попробую. Но пока сумма кредита точно больше на эти два непрошедших платежа.

Пару месяцев назад было похожее, 2 оплаты в итоге, одна с чеком, вторая без, вернулось буквально через 10 мин
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 13:46

  vovabelokon99 написав:
  Hella написав:Amethyst
Оплачивала через приложение ВР, карта виртуальная. Все чеки горят в приложении с датами и кодами.
Заметила, что когда оплачивала картой ВР через приложение Сильпо, то даже на обычной кассе не всегда срабатывало, так что перешла на приложение ВР.

Попробую. Но пока сумма кредита точно больше на эти два непрошедших платежа.

Пару месяцев назад было похожее, 2 оплаты в итоге, одна с чеком, вторая без, вернулось буквально через 10 мин

Тут ВСЕ чеки есть, т.е. таки задвоение, даже затроение оплаты
Amethyst
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