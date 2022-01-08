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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лип, 2023 13:28
Alien Спасибо! Но это кредитные деньги, если не успеют вернуть на карту до конца следующего месяца, мне придется гасить всю сумму, чтобы не попасть на проценты.
Буду надеяться, что администрация разберется быстрее ).
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Hella
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Додано: Пон 24 лип, 2023 13:31
Hella написав:Alien
Спасибо! Но это кредитные деньги, если не успеют вернуть на карту до конца следующего месяца, мне придется гасить всю сумму, чтобы не попасть на проценты.
Буду надеяться, что администрация разберется быстрее ).
Оч. даже возможно шо это просто блокировка, которая НЕ БУДЕТ проведена по счету, и т.о. не попадет в сумму погашения. И висеть она может в блоке все +30дн. Анализируйте сумму в грейсе после начисления задолженности в начале сл. мес.
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Amethyst
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Додано: Пон 24 лип, 2023 13:32
Amethyst
Оплачивала через приложение ВР, карта виртуальная. Все чеки горят в приложении с датами и кодами.
Заметила, что когда оплачивала картой ВР через приложение Сильпо, то даже на обычной кассе не всегда срабатывало, так что перешла на приложение ВР.
Попробую. Но пока сумма кредита точно больше на эти два непрошедших платежа.
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Hella
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Додано: Пон 24 лип, 2023 13:44
Hella написав:
Все чеки горят в приложении с датами и кодами.
Угу, нужно спокойно ждать как бухи разберутся (
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Додано: Пон 24 лип, 2023 13:44
Hella написав:Amethyst
Оплачивала через приложение ВР, карта виртуальная. Все чеки горят в приложении с датами и кодами.
Заметила, что когда оплачивала картой ВР через приложение Сильпо, то даже на обычной кассе не всегда срабатывало, так что перешла на приложение ВР.
Попробую. Но пока сумма кредита точно больше на эти два непрошедших платежа.
Пару месяцев назад было похожее, 2 оплаты в итоге, одна с чеком, вторая без, вернулось буквально через 10 мин
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vovabelokon99
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Додано: Пон 24 лип, 2023 13:46
vovabelokon99 написав: Hella написав:Amethyst
Оплачивала через приложение ВР, карта виртуальная. Все чеки горят в приложении с датами и кодами.
Заметила, что когда оплачивала картой ВР через приложение Сильпо, то даже на обычной кассе не всегда срабатывало, так что перешла на приложение ВР.
Попробую. Но пока сумма кредита точно больше на эти два непрошедших платежа.
Пару месяцев назад было похожее, 2 оплаты в итоге, одна с чеком, вторая без, вернулось буквально через 10 мин
Тут ВСЕ чеки есть, т.е. таки задвоение, даже затроение оплаты
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Amethyst
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Додано: Пон 24 лип, 2023 15:18
Amethyst написав: 1finanсier написав:
Що за глюк у додатку? Назбиратус видно, але немає кнопок ні поповнення, ні зняття
тапніть по ньому
глюк как глюк
Та тапав, і нічого, нічого немає. Зверху кількість грошей на назбиратусі, а нижче - просто білий чистий фон
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Додано: Пон 24 лип, 2023 18:02
Хм. У мене тапається )
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Додано: Пон 24 лип, 2023 18:31
vovabelokon99 написав: Hella написав:Amethyst
Оплачивала через приложение ВР, карта виртуальная. Все чеки горят в приложении с датами и кодами.
Заметила, что когда оплачивала картой ВР через приложение Сильпо, то даже на обычной кассе не всегда срабатывало, так что перешла на приложение ВР.
Попробую. Но пока сумма кредита точно больше на эти два непрошедших платежа.
Пару месяцев назад было похожее, 2 оплаты в итоге, одна с чеком, вторая без, вернулось буквально через 10 мин
Повезло ). У меня с четверга не возвращается ).
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Hella
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