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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 05:30

  Leritta написав:
  1finanсier написав:
  Amethyst написав:тапніть по ньому
глюк как глюк :)

Та тапав, і нічого, нічого немає. Зверху кількість грошей на назбиратусі, а нижче - просто білий чистий фон

можливо у вас не остання версія додатку, рекомендую перевірити або в підримку звернутись варік може реально глюк, бо і в мене тапається

Видаляв і встановлював знову актуальну версію. Не допомогло. На горячці сформували звернення, сказали - будуть вирішувати протягом двох діб.А поки - гроші застрягли ...
1finanсier
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Повідомлень: 622
З нами з: 02.09.19
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  #<1 ... 119120121122
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