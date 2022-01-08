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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лип, 2023 05:30
Leritta написав: 1finanсier написав: Amethyst написав:
тапніть по ньому
глюк как глюк
Та тапав, і нічого, нічого немає. Зверху кількість грошей на назбиратусі, а нижче - просто білий чистий фон
можливо у вас не остання версія додатку, рекомендую перевірити або в підримку звернутись варік може реально глюк, бо і в мене тапається
Видаляв і встановлював знову актуальну версію. Не допомогло. На горячці сформували звернення, сказали - будуть вирішувати протягом двох діб.А поки - гроші застрягли ...
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1finanсier
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