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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 05:30

  Leritta написав:
  1finanсier написав:
  Amethyst написав:тапніть по ньому
глюк как глюк :)

Та тапав, і нічого, нічого немає. Зверху кількість грошей на назбиратусі, а нижче - просто білий чистий фон

можливо у вас не остання версія додатку, рекомендую перевірити або в підримку звернутись варік може реально глюк, бо і в мене тапається

Видаляв і встановлював знову актуальну версію. Не допомогло. На горячці сформували звернення, сказали - будуть вирішувати протягом двох діб.А поки - гроші застрягли ...
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 18:08

А где смотреть когда грейс период начался и заканчивается? Только в поддержку звонить?
И они 3.1% не сразу на кредит начисляют, а в один день? Где его вообще смотреть,сколько они там начислили? :roll:
PrivatSucks
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 18:56

Re: Банк Власний Рахунок

  PrivatSucks написав:Только в поддержку звонить?

Да, звонить в поддержку Привата :)
А если серьезно, то тапнуть на Минимальный платеж и там будет информация о минимальном платеже, сумме, которую нужно заплатить, чтобы остаться в льготном периоде, дате, до которой эту сумму нужно заплатить, ну и общей сумме задолженности.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 19:11

ingtrans ну користувачу преміум сервісів від привату якось не кошерно щось там тапати у "бобра". Має бути одразу видно і саме там де він захоче. Це ж вам не зателефонувати в підтримку де сидять 18 річні дівчинки з села, що не знають що 90% преміум сегменту у Приватбанку це кияни. Одне не зрозуміло - навіщо преміум клієнтам привату потрібен якийсь нещасний БВР :mrgreen:
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 19:14

Re: Банк Власний Рахунок

  Alien написав:навіщо преміум клієнтам привату потрібен якийсь нещасний БВР
а тама скидка на омарів в ЛяСільпо аж 3%. Перепрошую, ой, вибачаюся :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:41

Re: Банк Власний Рахунок

Сегодня перезвонили из ВР и вернули деньги по обращению бухгалтерии Сильпо.
Извинений от Сильпо не жду, но уже и это хорошо ).
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:28

  Hella написав:Сегодня перезвонили из ВР и вернули деньги по обращению бухгалтерии Сильпо.
Извинений от Сильпо не жду, но уже и это хорошо ).

Извиняшку пришлююют.
Чекайте скидку 50грн :)
Amethyst
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