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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лип, 2023 05:30
Leritta написав: 1finanсier написав: Amethyst написав:
тапніть по ньому
глюк как глюк
Та тапав, і нічого, нічого немає. Зверху кількість грошей на назбиратусі, а нижче - просто білий чистий фон
можливо у вас не остання версія додатку, рекомендую перевірити або в підримку звернутись варік може реально глюк, бо і в мене тапається
Видаляв і встановлював знову актуальну версію. Не допомогло. На горячці сформували звернення, сказали - будуть вирішувати протягом двох діб.А поки - гроші застрягли ...
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1finanсier
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Додано: Вів 25 лип, 2023 18:08
А где смотреть когда грейс период начался и заканчивается? Только в поддержку звонить?
И они 3.1% не сразу на кредит начисляют, а в один день? Где его вообще смотреть,сколько они там начислили?
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PrivatSucks
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Додано: Вів 25 лип, 2023 18:56
PrivatSucks написав:
Только в поддержку звонить?
Да, звонить в поддержку Привата
А если серьезно, то тапнуть на Минимальный платеж и там будет информация о минимальном платеже, сумме, которую нужно заплатить, чтобы остаться в льготном периоде, дате, до которой эту сумму нужно заплатить, ну и общей сумме задолженности.
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ingtrans
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Додано: Вів 25 лип, 2023 19:11
ingtrans
ну користувачу преміум сервісів від привату якось не кошерно щось там тапати у "бобра". Має бути одразу видно і саме там де він захоче. Це ж вам не зателефонувати в підтримку де сидять 18 річні дівчинки з села, що не знають що 90% преміум сегменту у Приватбанку це кияни. Одне не зрозуміло - навіщо преміум клієнтам привату потрібен якийсь нещасний БВР
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Alien
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Додано: Вів 25 лип, 2023 19:14
Alien написав:
навіщо преміум клієнтам привату потрібен якийсь нещасний БВР
а тама скидка на омарів в ЛяСільпо аж 3%. Перепрошую, ой, вибачаюся
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Amethyst
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:41
Сегодня перезвонили из ВР и вернули деньги по обращению бухгалтерии Сильпо.
Извинений от Сильпо не жду, но уже и это хорошо ).
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Hella
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:28
Hella написав:
Сегодня перезвонили из ВР и вернули деньги по обращению бухгалтерии Сильпо.
Извинений от Сильпо не жду, но уже и это хорошо ).
Извиняшку пришлююют.
Чекайте скидку 50грн
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Amethyst
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klug
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