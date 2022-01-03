RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 05:30

  Leritta написав:
  1finanсier написав:
  Amethyst написав:тапніть по ньому
глюк как глюк :)

Та тапав, і нічого, нічого немає. Зверху кількість грошей на назбиратусі, а нижче - просто білий чистий фон

можливо у вас не остання версія додатку, рекомендую перевірити або в підримку звернутись варік може реально глюк, бо і в мене тапається

Видаляв і встановлював знову актуальну версію. Не допомогло. На горячці сформували звернення, сказали - будуть вирішувати протягом двох діб.А поки - гроші застрягли ...
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 625
З нами з: 02.09.19
Подякував: 225 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 18:08

А где смотреть когда грейс период начался и заканчивается? Только в поддержку звонить?
И они 3.1% не сразу на кредит начисляют, а в один день? Где его вообще смотреть,сколько они там начислили? :roll:
PrivatSucks
 
Повідомлень: 3
З нами з: 25.07.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 18:56

Re: Банк Власний Рахунок

  PrivatSucks написав:Только в поддержку звонить?

Да, звонить в поддержку Привата :)
А если серьезно, то тапнуть на Минимальный платеж и там будет информация о минимальном платеже, сумме, которую нужно заплатить, чтобы остаться в льготном периоде, дате, до которой эту сумму нужно заплатить, ну и общей сумме задолженности.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3752
З нами з: 31.07.19
Подякував: 108 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 19:11

ingtrans ну користувачу преміум сервісів від привату якось не кошерно щось там тапати у "бобра". Має бути одразу видно і саме там де він захоче. Це ж вам не зателефонувати в підтримку де сидять 18 річні дівчинки з села, що не знають що 90% преміум сегменту у Приватбанку це кияни. Одне не зрозуміло - навіщо преміум клієнтам привату потрібен якийсь нещасний БВР :mrgreen:
Alien
 
Повідомлень: 2260
З нами з: 12.01.20
Подякував: 68 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 19:14

Re: Банк Власний Рахунок

  Alien написав:навіщо преміум клієнтам привату потрібен якийсь нещасний БВР
а тама скидка на омарів в ЛяСільпо аж 3%. Перепрошую, ой, вибачаюся :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4326
З нами з: 05.05.21
Подякував: 321 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:41

Re: Банк Власний Рахунок

Сегодня перезвонили из ВР и вернули деньги по обращению бухгалтерии Сильпо.
Извинений от Сильпо не жду, но уже и это хорошо ).
Hella
 
Повідомлень: 1201
З нами з: 25.08.09
Подякував: 129 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 11:28

  Hella написав:Сегодня перезвонили из ВР и вернули деньги по обращению бухгалтерии Сильпо.
Извинений от Сильпо не жду, но уже и это хорошо ).

Извиняшку пришлююют.
Чекайте скидку 50грн :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4326
З нами з: 05.05.21
Подякував: 321 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 13:47

  Amethyst написав:
  Hella написав:Сегодня перезвонили из ВР и вернули деньги по обращению бухгалтерии Сильпо.
Извинений от Сильпо не жду, но уже и это хорошо ).

Извиняшку пришлююют.
Чекайте скидку 50грн :)


В персональных акциях добавили за 1 грн круассан собственной выпечки. Поищу, где их сами пекут ). В том, где я обычно покупаю, их привозят замороженными и там уже выпекают. Но считается ли это собственной выпечкой или нужен весь процесс с самого начала, вот вопрос ).
Hella
 
Повідомлень: 1201
З нами з: 25.08.09
Подякував: 129 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:30

Re: Банк Власний Рахунок

  Hella написав:В персональных акциях добавили за 1 грн круассан собственной выпечки.

В начале месяца при оплате этого круассана акция не сработала и в качестве компенсации побещали начислить баллы на сумму 33,49грн. Так что проверяйте при покупке круассанов.
Citizen_D
 
Повідомлень: 187
З нами з: 14.03.20
Подякував: 118 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 21:11

  Citizen_D написав:
  Hella написав:В персональных акциях добавили за 1 грн круассан собственной выпечки.

В начале месяца при оплате этого круассана акция не сработала и в качестве компенсации побещали начислить баллы на сумму 33,49грн. Так что проверяйте при покупке круассанов.


Спасибо! Я написала в Сильпо на ФБ, они ответили, что это все круассаны, выпеченные их отделом "Крафтяр".
У меня тоже была проблема в начале месяца, но у меня решили иначе - просто отдали мне его бесплатно ). С ореховой начинкой, вкусный был ).
Если будет проблема в этом месяце, я им просто покажу переписку в ФБ ).
Hella
 
Повідомлень: 1201
З нами з: 25.08.09
Подякував: 129 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 119120121122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2805 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Креді Агріколь Банк 1 ... 13, 14, 15
x11 » Пон 03 січ, 2022 20:45
143 65480
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 лип, 2023 20:14
Amethyst
Банк Глобус 1 ... 70, 71, 72
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
711 483831
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 лип, 2023 18:58
flysoulfly
Агропросперіс Банк 1 ... 7, 8, 9
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 14:06
82 42232
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 лип, 2023 15:20
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.