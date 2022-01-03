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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 лип, 2023 19:30
Amethyst написав:
а тама скидка на омарів в ЛяСільпо аж 3%.
10...
и
LeSilpo.
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