|
|
Банк Власний Рахунок
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 лип, 2023 19:30
Amethyst написав:
а тама скидка на омарів в ЛяСільпо аж 3%.
10...
и
LeSilpo.
-
PrivatSucks
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 25.07.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 31 лип, 2023 08:42
Всё равно как гаситься сегодня СЭПом или p2p из приложения другого банка?
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2550
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|84
|42608
|
|
|721
|485062
|
Нед 30 лип, 2023 23:46
melkh
|
|486
|292881
|