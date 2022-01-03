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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 лип, 2023 19:30
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Пон 31 лип, 2023 08:42
Всё равно как гаситься сегодня СЭПом или p2p из приложения другого банка?
Додано: Пон 31 лип, 2023 09:49
Re: Банк Власний Рахунок
Так. І тягнув і штовхав сьогодні по П2П. Моментально зникає заборгованість.
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