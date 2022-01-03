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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 120121122123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 19:30

Re: Банк Власний Рахунок

  Amethyst написав:а тама скидка на омарів в ЛяСільпо аж 3%.

10...
и
LeSilpo.
PrivatSucks
 
Повідомлень: 4
З нами з: 25.07.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 08:42

Всё равно как гаситься сегодня СЭПом или p2p из приложения другого банка?
emeta
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Повідомлень: 2550
З нами з: 19.03.09
Подякував: 125 раз.
Подякували: 213 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 09:49

Re: Банк Власний Рахунок

emeta написав:Всё равно как гаситься сегодня СЭПом или p2p из приложения другого банка?
Так. І тягнув і штовхав сьогодні по П2П. Моментально зникає заборгованість.
lel
 
Повідомлень: 3359
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1086 раз.
Подякували: 385 раз.
 
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  #<1 ... 120121122123
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