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LeSilpo.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 лип, 2023 19:30
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Пон 31 лип, 2023 08:42
Всё равно как гаситься сегодня СЭПом или p2p из приложения другого банка?
Додано: Пон 31 лип, 2023 09:49
Re: Банк Власний Рахунок
Так. І тягнув і штовхав сьогодні по П2П. Моментально зникає заборгованість.
Додано: Пон 31 лип, 2023 17:24
Re: Банк Власний Рахунок
Бобер зненацькО - спочатку дружині (26го липня) а сьогодні й мені прислав пуші мов отримайте 3% за покупки у Сільпо терміном на 30 каленарних днів. Просто так. Без виконання будь-яких умов. Бо обидві картки вже по два місяці не використовувались. Причому у додатку Бобра паралельно світяться у пропозиціях від банку і "покупки у сільпо*2" і "покупки у сільпо*3". Тестування показало що в реальності обидві пропозиції сумуються (на покупку за 8 грн. в підсумку нарахувало 40 балів - з них як бали від Банку Власний Рахунок +32 бали). Дяка бобру!
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