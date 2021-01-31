RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 121122123124

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 21:37

  Alien написав:
  tarasum написав:,
10% на яку суму ? Від 450грн?

Минулого разу коли я скористався аналогічним вжухом - межі не було. Але лише на один чек. Я тоді скупився на 10к+ - більше тисячі "зекономилось"

кредитный лимит 10к
вы потратили 8к - осталось 2к
как потратить еще 10к ?
J
 
Повідомлень: 5936
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 21:38

  J написав:
  Alien написав:
  tarasum написав:,
10% на яку суму ? Від 450грн?

Минулого разу коли я скористався аналогічним вжухом - межі не було. Але лише на один чек. Я тоді скупився на 10к+ - більше тисячі "зекономилось"

кредитный лимит 10к
вы потратили 8к - осталось 2к
как потратить еще 10к ?

Пополнить и потратить
Олег 66
 
Повідомлень: 3
З нами з: 02.08.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 22:01

  J написав:
  mustbe написав:Вжухи:
2к - 3% на овощи и фрукты
5к - 5% на всё сладкое
8к - 10% на всё (отключаемое)
10к - круасан

эти 10к надо потратить в Сильпо или где угодно ?

Де угодно, просто в Сільпо за траты с Бобра дают КБ 2..3%, а в др. местах -- 1%
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4355
З нами з: 05.05.21
Подякував: 323 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 22:46

Re: Банк Власний Рахунок

  J написав:кредитный лимит 10к
вы потратили 8к - осталось 2к
как потратить еще 10к ?

Ну так кидаете к тем 2к еще 8к своих и тратите 10к. Да и потом, не у всех же кредитный лимит 10к. У меня, например, 20к. Правда, я и на больше чем 200 грн в Сильпо редко покупаю, даже не говоря о том, что бываю там редко :)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3756
З нами з: 31.07.19
Подякував: 108 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 22:47

  J написав:
  Alien написав:
  tarasum написав:,
10% на яку суму ? Від 450грн?

Минулого разу коли я скористався аналогічним вжухом - межі не було. Але лише на один чек. Я тоді скупився на 10к+ - більше тисячі "зекономилось"

кредитный лимит 10к
вы потратили 8к - осталось 2к
как потратить еще 10к ?

Ну очевидно ж що спочатку треба поповнити картку на 8000 після чого вже витратити 10000 отримавши знижку 1000. Думаю знижка того варта...
Alien
 
Повідомлень: 2287
З нами з: 12.01.20
Подякував: 68 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 11:17

  Amethyst написав:Де угодно, просто в Сільпо за траты с Бобра дают КБ 2..3%, а в др. местах -- 1%


Продовжують нараховувати 1% балами при розрахунках не в Сільпо?
Чомусь думав, що вони залишили нарахування балами тільки при купівлі в Сільпо.
V2
4
 
Повідомлень: 8015
З нами з: 03.07.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 14:30

  V2 написав:
  Amethyst написав:Де угодно, просто в Сільпо за траты с Бобра дают КБ 2..3%, а в др. местах -- 1%


Продовжують нараховувати 1% балами при розрахунках не в Сільпо?
Чомусь думав, що вони залишили нарахування балами тільки при купівлі в Сільпо.

ну мені нараховують :wink:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4355
З нами з: 05.05.21
Подякував: 323 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 22:58

Re: Банк Власний Рахунок

  Amethyst написав:ну мені нараховують

Бооже, прости. Знов набрехав :oops: :oops:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4355
З нами з: 05.05.21
Подякував: 323 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 121122123124
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Український Капітал 1 ... 9, 10, 11
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 14:41
101 99271
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 сер, 2023 21:52
cohan
Банк Глобус 1 ... 72, 73, 74
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
731 487208
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 сер, 2023 21:51
cohan
Мотор-Банк 1 ... 4, 5, 6
Квесторе_поверніться » Нед 31 січ, 2021 18:26
50 132005
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 сер, 2023 11:25
Лара

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5060)
04.08.2023 23:24
ПриватБанк (3044)
04.08.2023 23:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.