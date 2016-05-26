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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 сер, 2023 21:37
Alien написав: tarasum написав:
,
10% на яку суму ? Від 450грн?
Минулого разу коли я скористався аналогічним вжухом - межі не було. Але лише на один чек. Я тоді скупився на 10к+ - більше тисячі "зекономилось"
кредитный лимит 10к
вы потратили 8к - осталось 2к
как потратить еще 10к ?
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J
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Додано: Сер 02 сер, 2023 21:38
J написав: Alien написав: tarasum написав:
,
10% на яку суму ? Від 450грн?
Минулого разу коли я скористався аналогічним вжухом - межі не було. Але лише на один чек. Я тоді скупився на 10к+ - більше тисячі "зекономилось"
кредитный лимит 10к
вы потратили 8к - осталось 2к
как потратить еще 10к ?
Пополнить и потратить
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Олег 66
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Додано: Сер 02 сер, 2023 22:01
J написав: mustbe написав:
Вжухи:
2к - 3% на овощи и фрукты
5к - 5% на всё сладкое
8к - 10% на всё (отключаемое)
10к - круасан
эти 10к надо потратить в Сильпо или где угодно ?
Де угодно, просто в Сільпо за траты с Бобра дают КБ 2..3%, а в др. местах -- 1%
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Amethyst
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Додано: Сер 02 сер, 2023 22:46
J написав:
кредитный лимит 10к
вы потратили 8к - осталось 2к
как потратить еще 10к ?
Ну так кидаете к тем 2к еще 8к своих и тратите 10к. Да и потом, не у всех же кредитный лимит 10к. У меня, например, 20к. Правда, я и на больше чем 200 грн в Сильпо редко покупаю, даже не говоря о том, что бываю там редко
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Додано: Сер 02 сер, 2023 22:47
J написав: Alien написав: tarasum написав:
,
10% на яку суму ? Від 450грн?
Минулого разу коли я скористався аналогічним вжухом - межі не було. Але лише на один чек. Я тоді скупився на 10к+ - більше тисячі "зекономилось"
кредитный лимит 10к
вы потратили 8к - осталось 2к
как потратить еще 10к ?
Ну очевидно ж що спочатку треба поповнити картку на 8000 після чого вже витратити 10000 отримавши знижку 1000. Думаю знижка того варта...
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Додано: Чет 03 сер, 2023 11:17
Amethyst написав:
Де угодно, просто в Сільпо за траты с Бобра дают КБ 2..3%, а в др. местах -- 1%
Продовжують нараховувати 1% балами при розрахунках не в Сільпо?
Чомусь думав, що вони залишили нарахування балами тільки при купівлі в Сільпо.
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V2
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Додано: Чет 03 сер, 2023 14:30
V2 написав: Amethyst написав:
Де угодно, просто в Сільпо за траты с Бобра дают КБ 2..3%, а в др. местах -- 1%
Продовжують нараховувати 1% балами при розрахунках не в Сільпо?
Чомусь думав, що вони залишили нарахування балами тільки при купівлі в Сільпо.
ну мені нараховують
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Amethyst
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Додано: Суб 05 сер, 2023 21:35
Ще в їхніх партнерів нараховують, в застосунку в розділі Партнери, можна переглянути в кого і скільки будуть балів нараховувати)
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Додано: Сер 16 сер, 2023 21:22
Leritta написав:
вже натранзачила на 10к, там є х3 на наст місяць
Ці 3х тільки за покупки в Сільпо чи будь де ?
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