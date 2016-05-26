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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 21:37

  Alien написав:
  tarasum написав:,
10% на яку суму ? Від 450грн?

Минулого разу коли я скористався аналогічним вжухом - межі не було. Але лише на один чек. Я тоді скупився на 10к+ - більше тисячі "зекономилось"

кредитный лимит 10к
вы потратили 8к - осталось 2к
как потратить еще 10к ?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 21:38

  J написав:
  Alien написав:
  tarasum написав:,
10% на яку суму ? Від 450грн?

Минулого разу коли я скористався аналогічним вжухом - межі не було. Але лише на один чек. Я тоді скупився на 10к+ - більше тисячі "зекономилось"

кредитный лимит 10к
вы потратили 8к - осталось 2к
как потратить еще 10к ?

Пополнить и потратить
Олег 66
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 22:01

  J написав:
  mustbe написав:Вжухи:
2к - 3% на овощи и фрукты
5к - 5% на всё сладкое
8к - 10% на всё (отключаемое)
10к - круасан

эти 10к надо потратить в Сильпо или где угодно ?

Де угодно, просто в Сільпо за траты с Бобра дают КБ 2..3%, а в др. местах -- 1%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 22:46

Re: Банк Власний Рахунок

  J написав:кредитный лимит 10к
вы потратили 8к - осталось 2к
как потратить еще 10к ?

Ну так кидаете к тем 2к еще 8к своих и тратите 10к. Да и потом, не у всех же кредитный лимит 10к. У меня, например, 20к. Правда, я и на больше чем 200 грн в Сильпо редко покупаю, даже не говоря о том, что бываю там редко :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2023 22:47

  J написав:
  Alien написав:
  tarasum написав:,
10% на яку суму ? Від 450грн?

Минулого разу коли я скористався аналогічним вжухом - межі не було. Але лише на один чек. Я тоді скупився на 10к+ - більше тисячі "зекономилось"

кредитный лимит 10к
вы потратили 8к - осталось 2к
как потратить еще 10к ?

Ну очевидно ж що спочатку треба поповнити картку на 8000 після чого вже витратити 10000 отримавши знижку 1000. Думаю знижка того варта...
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 11:17

  Amethyst написав:Де угодно, просто в Сільпо за траты с Бобра дают КБ 2..3%, а в др. местах -- 1%


Продовжують нараховувати 1% балами при розрахунках не в Сільпо?
Чомусь думав, що вони залишили нарахування балами тільки при купівлі в Сільпо.
V2
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 14:30

  V2 написав:
  Amethyst написав:Де угодно, просто в Сільпо за траты с Бобра дают КБ 2..3%, а в др. местах -- 1%


Продовжують нараховувати 1% балами при розрахунках не в Сільпо?
Чомусь думав, що вони залишили нарахування балами тільки при купівлі в Сільпо.

ну мені нараховують :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 22:58

Re: Банк Власний Рахунок

  Amethyst написав:ну мені нараховують

Бооже, прости. Знов набрехав :oops: :oops:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 21:35

  Amethyst написав:
  Amethyst написав:ну мені нараховують

Бооже, прости. Знов набрехав :oops: :oops:


Ще в їхніх партнерів нараховують, в застосунку в розділі Партнери, можна переглянути в кого і скільки будуть балів нараховувати)
Dmytro Ivanenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:22

Re: Банк Власний Рахунок

  Leritta написав:вже натранзачила на 10к, там є х3 на наст місяць

Ці 3х тільки за покупки в Сільпо чи будь де ?
SILVER_UA
 
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