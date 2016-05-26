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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:30

  SILVER_UA написав:
  Leritta написав:вже натранзачила на 10к, там є х3 на наст місяць

Ці 3х тільки за покупки в Сільпо чи будь де ?

Тільки у Сільпо. Ну ще у LeSilpo ;)
Alien
 
Повідомлень: 2312
З нами з: 12.01.20
Подякував: 69 раз.
Подякували: 690 раз.
 
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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