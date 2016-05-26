|
|
Банк Власний Рахунок
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 сер, 2023 21:30
SILVER_UA написав: Leritta написав:
вже натранзачила на 10к, там є х3 на наст місяць
Ці 3х тільки за покупки в Сільпо чи будь де ?
Тільки у Сільпо. Ну ще у LeSilpo
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 2312
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 690 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|517
|298496
|
|
|765
|492591
|
|
|8
|13543
|
Вів 15 сер, 2023 18:54
sens