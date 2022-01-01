Тільки у Сільпо. Ну ще у LeSilpo
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 сер, 2023 21:30
Додано: Чет 17 сер, 2023 22:51
І то, треба контролювати цей 3% кешбек... Я от натратив минулого місяця на 10+, прилетів вжух на 3% кешбеку на серпень. У серпні зробив кілька покупок, думав, що нараховуються балами 3%, ага. Заглянув зараз в додаток в чек крайньої покупки в Сільпо на 1 грн. в розділ де використані персональні пропозиції. А там намальовано Бали банку власний рахунок +2. А з 3% кешбеку повинно бути +3. Перевірив інші покупки у серпні, балів бобра нараховувалось 2%. Причому, при скані кьюар коду як з додатку бобра, так і з додатку Сільпо. Хоча інші липневі вжухи відпрацювали. І на цей місяць додаток бобра малює 3% до 31 серпня. Ось так навжухівають((( Тепер треба буде розбиратись.
Додано: П'ят 18 сер, 2023 01:32
Oberon
Так якщо звичних +2% від Бобра - це 1% від Сільпо + 1% від Бобра, то чому ви думаєте, що 3 - це не 1% + 2%?
Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:40
klug
Та мабуть тому, що за покупки нарахували, за мінусом інших персональних пропозицій, загалом по 2%.
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