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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:30

  SILVER_UA написав:
  Leritta написав:вже натранзачила на 10к, там є х3 на наст місяць

Ці 3х тільки за покупки в Сільпо чи будь де ?

Тільки у Сільпо. Ну ще у LeSilpo ;)
Alien
 
Повідомлень: 2318
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3
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 22:51

І то, треба контролювати цей 3% кешбек... Я от натратив минулого місяця на 10+, прилетів вжух на 3% кешбеку на серпень. У серпні зробив кілька покупок, думав, що нараховуються балами 3%, ага. Заглянув зараз в додаток в чек крайньої покупки в Сільпо на 1 грн. в розділ де використані персональні пропозиції. А там намальовано Бали банку власний рахунок +2. А з 3% кешбеку повинно бути +3. Перевірив інші покупки у серпні, балів бобра нараховувалось 2%. Причому, при скані кьюар коду як з додатку бобра, так і з додатку Сільпо. Хоча інші липневі вжухи відпрацювали. І на цей місяць додаток бобра малює 3% до 31 серпня. Ось так навжухівають((( Тепер треба буде розбиратись.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 01:32

Oberon
Так якщо звичних +2% від Бобра - це 1% від Сільпо + 1% від Бобра, то чому ви думаєте, що 3 - це не 1% + 2%?
klug
 
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3
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:40

klug
Та мабуть тому, що за покупки нарахували, за мінусом інших персональних пропозицій, загалом по 2%.
Oberon
 
Повідомлень: 263
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 11:02

Oberon бали треба дивитись в додатку бвр, там буде 3%
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:47

  Oberon написав:І то, треба контролювати цей 3% кешбек... Я от натратив минулого місяця на 10+, прилетів вжух на 3% кешбеку на серпень. У серпні зробив кілька покупок, думав, що нараховуються балами 3%, ага. Заглянув зараз в додаток в чек крайньої покупки в Сільпо на 1 грн. в розділ де використані персональні пропозиції. А там намальовано Бали банку власний рахунок +2. А з 3% кешбеку повинно бути +3. Перевірив інші покупки у серпні, балів бобра нараховувалось 2%. Причому, при скані кьюар коду як з додатку бобра, так і з додатку Сільпо. Хоча інші липневі вжухи відпрацювали. І на цей місяць додаток бобра малює 3% до 31 серпня. Ось так навжухівають((( Тепер треба буде розбиратись.



Пишіть в їх підтримку якщо є питання! Загалом має по 3% нараховуватись)
Dmytro Ivanenko
 
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