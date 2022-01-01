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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 21:30

  SILVER_UA написав:
  Leritta написав:вже натранзачила на 10к, там є х3 на наст місяць

Ці 3х тільки за покупки в Сільпо чи будь де ?

Тільки у Сільпо. Ну ще у LeSilpo ;)
Alien
 
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3
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 22:51

І то, треба контролювати цей 3% кешбек... Я от натратив минулого місяця на 10+, прилетів вжух на 3% кешбеку на серпень. У серпні зробив кілька покупок, думав, що нараховуються балами 3%, ага. Заглянув зараз в додаток в чек крайньої покупки в Сільпо на 1 грн. в розділ де використані персональні пропозиції. А там намальовано Бали банку власний рахунок +2. А з 3% кешбеку повинно бути +3. Перевірив інші покупки у серпні, балів бобра нараховувалось 2%. Причому, при скані кьюар коду як з додатку бобра, так і з додатку Сільпо. Хоча інші липневі вжухи відпрацювали. І на цей місяць додаток бобра малює 3% до 31 серпня. Ось так навжухівають((( Тепер треба буде розбиратись.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 01:32

Oberon
Так якщо звичних +2% від Бобра - це 1% від Сільпо + 1% від Бобра, то чому ви думаєте, що 3 - це не 1% + 2%?
klug
 
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3
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 10:40

klug
Та мабуть тому, що за покупки нарахували, за мінусом інших персональних пропозицій, загалом по 2%.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 11:02

Oberon бали треба дивитись в додатку бвр, там буде 3%
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 12:47

  Oberon написав:І то, треба контролювати цей 3% кешбек... Я от натратив минулого місяця на 10+, прилетів вжух на 3% кешбеку на серпень. У серпні зробив кілька покупок, думав, що нараховуються балами 3%, ага. Заглянув зараз в додаток в чек крайньої покупки в Сільпо на 1 грн. в розділ де використані персональні пропозиції. А там намальовано Бали банку власний рахунок +2. А з 3% кешбеку повинно бути +3. Перевірив інші покупки у серпні, балів бобра нараховувалось 2%. Причому, при скані кьюар коду як з додатку бобра, так і з додатку Сільпо. Хоча інші липневі вжухи відпрацювали. І на цей місяць додаток бобра малює 3% до 31 серпня. Ось так навжухівають((( Тепер треба буде розбиратись.



Пишіть в їх підтримку якщо є питання! Загалом має по 3% нараховуватись)
Dmytro Ivanenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 17:22

  Dmytro Ivanenko написав:
  Oberon написав:І то, треба контролювати цей 3% кешбек... Я от натратив минулого місяця на 10+, прилетів вжух на 3% кешбеку на серпень. У серпні зробив кілька покупок, думав, що нараховуються балами 3%, ага. Заглянув зараз в додаток в чек крайньої покупки в Сільпо на 1 грн. в розділ де використані персональні пропозиції. А там намальовано Бали банку власний рахунок +2. А з 3% кешбеку повинно бути +3. Перевірив інші покупки у серпні, балів бобра нараховувалось 2%. Причому, при скані кьюар коду як з додатку бобра, так і з додатку Сільпо. Хоча інші липневі вжухи відпрацювали. І на цей місяць додаток бобра малює 3% до 31 серпня. Ось так навжухівають((( Тепер треба буде розбиратись.



Пишіть в їх підтримку якщо є питання! Загалом має по 3% нараховуватись)

:mrgreen: :mrgreen: Саме загалом (1 відсоток від Сільпо і 2 від БВР). Якщо є інша кредитка з кращим або принаймні не гіршим кешбеком, то краще не займатися дурнею, бо не потрібно витрат на 10к за попередній місяць щоб отримати 1% від Сільпо і Х% по вашій кредитці
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 19:29

  nickvp написав:
  Dmytro Ivanenko написав:
  Oberon написав:І то, треба контролювати цей 3% кешбек... Я от натратив минулого місяця на 10+, прилетів вжух на 3% кешбеку на серпень. У серпні зробив кілька покупок, думав, що нараховуються балами 3%, ага. Заглянув зараз в додаток в чек крайньої покупки в Сільпо на 1 грн. в розділ де використані персональні пропозиції. А там намальовано Бали банку власний рахунок +2. А з 3% кешбеку повинно бути +3. Перевірив інші покупки у серпні, балів бобра нараховувалось 2%. Причому, при скані кьюар коду як з додатку бобра, так і з додатку Сільпо. Хоча інші липневі вжухи відпрацювали. І на цей місяць додаток бобра малює 3% до 31 серпня. Ось так навжухівають((( Тепер треба буде розбиратись.



Пишіть в їх підтримку якщо є питання! Загалом має по 3% нараховуватись)

:mrgreen: :mrgreen: Саме загалом (1 відсоток від Сільпо і 2 від БВР). Якщо є інша кредитка з кращим або принаймні не гіршим кешбеком, то краще не займатися дурнею, бо не потрібно витрат на 10к за попередній місяць щоб отримати 1% від Сільпо і Х% по вашій кредитці


Все рівно ця карта вигідна, постійно нею користуюсь, особливо для переказів коштів чи, як додаткова карта. Плюс можна кинути лишні кошти на Назбиратус аби без діла не лежали
Dmytro Ivanenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:02

nickvp
Що робити спеціально витрати щоб отримати додатковий лише 1% кешбеку Сільпо - то дурня, я і не сперечаюсь. Але причини транзачити бобром різні, і якщо вже є витрати чз бобра на +10к, то цей 1% таки краще, ніж нічого. Ну і халявний (майже - за 1 грн.) круасан теж можна захряцати :) Спеціально витрачав +10 к, щоб його отримати :mrgreen: Шутка.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 11:17

  Oberon написав:nickvp
Що робити спеціально витрати щоб отримати додатковий лише 1% кешбеку Сільпо - то дурня, я і не сперечаюсь. Але причини транзачити бобром різні, і якщо вже є витрати чз бобра на +10к, то цей 1% таки краще, ніж нічого. Ну і халявний (майже - за 1 грн.) круасан теж можна захряцати :) Спеціально витрачав +10 к, щоб його отримати :mrgreen: Шутка.

Тут, звісно, не посперечаєшся - у кожного є різні причини користуватися тим чи іншим банком/сервісом. Я писав більше про наї...лово з тими 3%, які в реальності є лише 2% після 10к витрат.
nickvp
 
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