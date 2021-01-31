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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 сер, 2023 11:37
Re: Банк Власний Рахунок
у Банку Власний Рахунок зараз самий вигідний курс на євро - встигни скористатися😊
Додано: Чет 24 сер, 2023 15:36
Re: Банк Власний Рахунок
Та тут і долар за непоганим курсом теж
Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:27
Re: Банк Власний Рахунок
пришло письмо счастья от финмона банка, обороты были до 400к в мес, просят дать откуда деньги, и куда отпраавлялись, опис характера и экономичной сути проведнных операций! такого крепкого запроса даже у моно и пумба не было
Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:45
nnallex як використовувався банк? Транзитний рахунок з п2п на картки різних людей?
Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:45
adj закидывал СЭП с себя и еще одного и кидал разным по чуть 15-29к , но обьем был до 300 в мес , последнее время в сильпо не заезжал и не рассчиывался картой нигде(
Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:46
Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:48
Re: Банк Власний Рахунок
года два-три думаю, у многих банков так делаю, не превышая 400к в мес и все ок
так что делать, переписываться с ними или просто закрывать счет?)
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