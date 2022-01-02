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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 11:37

Re: Банк Власний Рахунок

у Банку Власний Рахунок зараз самий вигідний курс на євро - встигни скористатися😊
Leritta
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 15:36

Re: Банк Власний Рахунок

Та тут і долар за непоганим курсом теж
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:27

Re: Банк Власний Рахунок

пришло письмо счастья от финмона банка, обороты были до 400к в мес, просят дать откуда деньги, и куда отпраавлялись, опис характера и экономичной сути проведнных операций! такого крепкого запроса даже у моно и пумба не было
nnallex
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 10:45

nnallex як використовувався банк? Транзитний рахунок з п2п на картки різних людей?
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:45

adj закидывал СЭП с себя и еще одного и кидал разным по чуть 15-29к , но обьем был до 300 в мес , последнее время в сильпо не заезжал и не рассчиывался картой нигде(
nnallex
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 11:46

  nnallex написав:adj закидывал СЭП с себя и еще одного и кидал разным по чуть 15-29к , но обьем был до 300 в мес , последнее время в сильпо не заезжал и не рассчиывался картой нигде(

И сколько лет у вас уже такая вакханалия? :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 12:48

Re: Банк Власний Рахунок

года два-три думаю, у многих банков так делаю, не превышая 400к в мес и все ок
так что делать, переписываться с ними или просто закрывать счет?)
nnallex
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:35

nnallex скоріше за все якщо проігнорите то інцидент буде відправлено регулятору і будете ще одним в звіті за квартал (тут результати і інфографіка за 2 квартал)
https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/310 ... v_2023.pdf

Я рекомендую з цим не бавитись, тому що якщо БЕБ запрацює то в майбутньому можуть бути дуже цікаві приколи через такі операції. Використовуйте готівку без банків якщо дуже треба.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:41

adj
пишу им ответ с приложением продажи майна и депозитами в других банках
nnallex
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:43

  nnallex написав:adj
пишу им ответ с приложением продажи майна и депозитами в других банках

А в Анкете при открытии счетов вы указали наличие майна и депозитов в др. банках?
Amethyst
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