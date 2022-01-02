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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:54

Amethyst
да, всегда указываю, пытаюсь понять что им не понравилось в моих движениях, скромно переводил и получал))
nnallex
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:17

Leritta, nighthawk5
а где у них в приложухе покупка и обмен валют :?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:18

  nnallex написав:Amethyst
да, всегда указываю, пытаюсь понять что им не понравилось в моих движениях, скромно переводил и получал))

По тому що ви описали ви можете і фінансувати тероризм (інформаторів які здають інфу), і бути учасником відмивання корупційних грошей. Ясно що це не ок бо причини таких операцій не ясні.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:16

  adj написав:
  nnallex написав:Amethyst
да, всегда указываю, пытаюсь понять что им не понравилось в моих движениях, скромно переводил и получал))

По тому що ви описали ви можете і фінансувати тероризм (інформаторів які здають інфу), і бути учасником відмивання корупційних грошей. Ясно що це не ок бо причини таких операцій не ясні.

Так, купа контрагентів з різними або невідомими ІПН(р2р) -- це підпадає під ознаки незарегіної фін діяльності. І ФМ може спрацювати і від 100..200К за останні 90 дн
Amethyst
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