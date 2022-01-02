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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:54
Amethyst
да, всегда указываю, пытаюсь понять что им не понравилось в моих движениях, скромно переводил и получал))
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nnallex
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:17
Leritta, nighthawk5
а где у них в приложухе покупка и обмен валют
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:18
nnallex написав:Amethyst
да, всегда указываю, пытаюсь понять что им не понравилось в моих движениях, скромно переводил и получал))
По тому що ви описали ви можете і фінансувати тероризм (інформаторів які здають інфу), і бути учасником відмивання корупційних грошей. Ясно що це не ок бо причини таких операцій не ясні.
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adj
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:16
adj написав: nnallex написав:Amethyst
да, всегда указываю, пытаюсь понять что им не понравилось в моих движениях, скромно переводил и получал))
По тому що ви описали ви можете і фінансувати тероризм (інформаторів які здають інфу), і бути учасником відмивання корупційних грошей. Ясно що це не ок бо причини таких операцій не ясні.
Так, купа контрагентів з різними або невідомими ІПН(р2р) -- це підпадає під ознаки незарегіної фін діяльності. І ФМ може спрацювати і від 100..200К за останні 90 дн
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Amethyst
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