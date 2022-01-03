Amethyst
да, всегда указываю, пытаюсь понять что им не понравилось в моих движениях, скромно переводил и получал))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:54
Amethyst
да, всегда указываю, пытаюсь понять что им не понравилось в моих движениях, скромно переводил и получал))
Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:18
По тому що ви описали ви можете і фінансувати тероризм (інформаторів які здають інфу), і бути учасником відмивання корупційних грошей. Ясно що це не ок бо причини таких операцій не ясні.
Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:16
Так, купа контрагентів з різними або невідомими ІПН(р2р) -- це підпадає під ознаки незарегіної фін діяльності. І ФМ може спрацювати і від 100..200К за останні 90 дн
Додано: Суб 26 сер, 2023 19:59
Там зліва зверху натискаєш на чоловічка і вибираєш курс валют, а стосовно покупки то це гривнева карта саме в додатку придбати валюту напевно не вийде там цей курс для того аби було зрозуміло яка буде конвертація при купівлі закордоном чи використовуючи валюту.
Додано: Сер 30 сер, 2023 16:02
Это такая фишка у этого "банка".Об этом можно почитать и на других форумах.Мне заблокировали счет, когда я просто пополнял счет в терминалах и тратил деньги сельпо.Потом прислали перечень документов на 2 страницы,какие я должен им предоставить.Не хотели закрывать счет без предоставления документов.Обращение в НБУ исправило все проблемы.Не теряйте время, смело закрывайте счет и требуйте назад свои заблокированные деньги.Это просто мошенники, любящие на шару пользоваться чужими деньгами
Додано: Чет 31 сер, 2023 11:03
Re: Банк Власний Рахунок
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