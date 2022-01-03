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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:54

Amethyst
да, всегда указываю, пытаюсь понять что им не понравилось в моих движениях, скромно переводил и получал))
nnallex
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Leritta, nighthawk5
а где у них в приложухе покупка и обмен валют :?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:18

  nnallex написав:Amethyst
да, всегда указываю, пытаюсь понять что им не понравилось в моих движениях, скромно переводил и получал))

По тому що ви описали ви можете і фінансувати тероризм (інформаторів які здають інфу), і бути учасником відмивання корупційних грошей. Ясно що це не ок бо причини таких операцій не ясні.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:16

  adj написав:
  nnallex написав:Amethyst
да, всегда указываю, пытаюсь понять что им не понравилось в моих движениях, скромно переводил и получал))

По тому що ви описали ви можете і фінансувати тероризм (інформаторів які здають інфу), і бути учасником відмивання корупційних грошей. Ясно що це не ок бо причини таких операцій не ясні.

Так, купа контрагентів з різними або невідомими ІПН(р2р) -- це підпадає під ознаки незарегіної фін діяльності. І ФМ може спрацювати і від 100..200К за останні 90 дн
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 19:59

  чик написав:Leritta, nighthawk5
а где у них в приложухе покупка и обмен валют :?


Там зліва зверху натискаєш на чоловічка і вибираєш курс валют, а стосовно покупки то це гривнева карта саме в додатку придбати валюту напевно не вийде там цей курс для того аби було зрозуміло яка буде конвертація при купівлі закордоном чи використовуючи валюту.
Dmytro Ivanenko
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 09:22

Dmytro Ivanenko
спс- забыл...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 16:02

  nnallex написав:Amethyst
да, всегда указываю, пытаюсь понять что им не понравилось в моих движениях, скромно переводил и получал))

Это такая фишка у этого "банка".Об этом можно почитать и на других форумах.Мне заблокировали счет, когда я просто пополнял счет в терминалах и тратил деньги сельпо.Потом прислали перечень документов на 2 страницы,какие я должен им предоставить.Не хотели закрывать счет без предоставления документов.Обращение в НБУ исправило все проблемы.Не теряйте время, смело закрывайте счет и требуйте назад свои заблокированные деньги.Это просто мошенники, любящие на шару пользоваться чужими деньгами
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:03

Re: Банк Власний Рахунок

  korzviktor20 написав:Потом прислали перечень документов на 2 страницы,какие я должен им предоставить.


Було би цікаво, як би Ви поділилися, що було у тому переліку документів
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:10

Amid в банку безкоштовний P2P і СЕП. Документів не буде, тому можете самі здогадатись в чому там діло.
adj
 
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