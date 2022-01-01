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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 сер, 2023 13:54
Amethyst
да, всегда указываю, пытаюсь понять что им не понравилось в моих движениях, скромно переводил и получал))
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nnallex
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:17
Leritta, nighthawk5
а где у них в приложухе покупка и обмен валют
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чик
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 14:18
nnallex написав:Amethyst
да, всегда указываю, пытаюсь понять что им не понравилось в моих движениях, скромно переводил и получал))
По тому що ви описали ви можете і фінансувати тероризм (інформаторів які здають інфу), і бути учасником відмивання корупційних грошей. Ясно що це не ок бо причини таких операцій не ясні.
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adj
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:16
adj написав: nnallex написав:Amethyst
да, всегда указываю, пытаюсь понять что им не понравилось в моих движениях, скромно переводил и получал))
По тому що ви описали ви можете і фінансувати тероризм (інформаторів які здають інфу), і бути учасником відмивання корупційних грошей. Ясно що це не ок бо причини таких операцій не ясні.
Так, купа контрагентів з різними або невідомими ІПН(р2р) -- це підпадає під ознаки незарегіної фін діяльності. І ФМ може спрацювати і від 100..200К за останні 90 дн
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Amethyst
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Додано: Суб 26 сер, 2023 19:59
чик написав:Leritta, nighthawk5
а где у них в приложухе покупка и обмен валют
Там зліва зверху натискаєш на чоловічка і вибираєш курс валют, а стосовно покупки то це гривнева карта саме в додатку придбати валюту напевно не вийде там цей курс для того аби було зрозуміло яка буде конвертація при купівлі закордоном чи використовуючи валюту.
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Dmytro Ivanenko
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Додано: Нед 27 сер, 2023 09:22
Dmytro Ivanenko
спс- забыл...
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чик
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Додано: Сер 30 сер, 2023 16:02
nnallex написав:Amethyst
да, всегда указываю, пытаюсь понять что им не понравилось в моих движениях, скромно переводил и получал))
Это такая фишка у этого "банка".Об этом можно почитать и на других форумах.Мне заблокировали счет, когда я просто пополнял счет в терминалах и тратил деньги сельпо.Потом прислали перечень документов на 2 страницы,какие я должен им предоставить.Не хотели закрывать счет без предоставления документов.Обращение в НБУ исправило все проблемы.Не теряйте время, смело закрывайте счет и требуйте назад свои заблокированные деньги.Это просто мошенники, любящие на шару пользоваться чужими деньгами
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korzviktor20
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Додано: Чет 31 сер, 2023 11:03
korzviktor20 написав:
Потом прислали перечень документов на 2 страницы,какие я должен им предоставить.
Було би цікаво, як би Ви поділилися, що було у тому переліку документів
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Amid
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Додано: Чет 31 сер, 2023 12:10
Amid в банку безкоштовний P2P і СЕП. Документів не буде, тому можете самі здогадатись в чому там діло.
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adj
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Додано: Чет 31 сер, 2023 19:22
korzviktor20 написав: nnallex написав:Amethyst
да, всегда указываю, пытаюсь понять что им не понравилось в моих движениях, скромно переводил и получал))
Это такая фишка у этого "банка".Об этом можно почитать и на других форумах.Мне заблокировали счет, когда я просто пополнял счет в терминалах и тратил деньги сельпо.Потом прислали перечень документов на 2 страницы,какие я должен им предоставить.Не хотели закрывать счет без предоставления документов.Обращение в НБУ исправило все проблемы.Не теряйте время, смело закрывайте счет и требуйте назад свои заблокированные деньги.Это просто мошенники, любящие на шару пользоваться чужими деньгами
Банки - просто так не блокують.
В товариша заблокували були картку, він надав всі документи що просили (воно трохи займає часу) але розблокували і зараз все добре, далі користується карткою
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Dmytro Ivanenko
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