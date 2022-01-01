Додано: Чет 31 сер, 2023 19:50

korzviktor20 написав: adj написав: Amid в банку безкоштовний P2P і СЕП. Документів не буде, тому можете самі здогадатись в чому там діло. в банку безкоштовний P2P і СЕП. Документів не буде, тому можете самі здогадатись в чому там діло.

Еще раз.Пополнил карту через терминал, потратил эти деньги в сильпо.последние пару месяцев вообще не пополнял, пользовался другими банками.Пару раз предлагали кредит 10к,отказывался.Прислали бумагу

Еще раз.Пополнил карту через терминал, потратил эти деньги в сильпо.последние пару месяцев вообще не пополнял, пользовался другими банками.Пару раз предлагали кредит 10к,отказывался.Прислали бумагу

У мене приват, моно, бвр, а-банк. Основний моно. Мало того, БВР і а-банк - картки додані у мене і у дівчини в телефон (банки для спільних витрат/покупкок).Відповідно БВР, А-банк поповнюються порівну на початку місяця (закривається кред. ліміт за попередній місяць.) Дівчина скидає свою частину переказом.На також іноді можу закупитись ОВДП на сотні тисяч гривень, переказавши з моно на приват і з привата на брокера.У мене ні разу не запитали ні ідентифікацію, ні походження - нічого. Але зі своєї сторони я тримаю дані які наявні у банка актуальними (паспорт, код, реєстрація а також анкетні дані, а саме зайнятість, дохід). Тобто тут якщо у мене щось міняється я проактивно звертаюсь в банк і все закриваю коли мені це зручно, а не чекаю блок від банку.Тому мені і дивно з відгуків на мінфіні і тут на сайті, де люди пишуть сльозні статті на тисячі символів, коли треба просто оновити анкетні дані і/або додати довідку про доходи (навіть мінімалка якась у кожного має бути).Якщо повернемось до вашої ситуації, що ви писали в анкеті коли реєструвались? Безробітний, збережень немає, доходу немає? І що відбулось коли ви надали довідку про доходи?