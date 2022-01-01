Еще раз.Пополнил карту через терминал, потратил эти деньги в сильпо.последние пару месяцев вообще не пополнял, пользовался другими банками.Пару раз предлагали кредит 10к,отказывался.Прислали бумагу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 сер, 2023 19:35
Еще раз.Пополнил карту через терминал, потратил эти деньги в сильпо.последние пару месяцев вообще не пополнял, пользовался другими банками.Пару раз предлагали кредит 10к,отказывался.Прислали бумагу
Додано: Чет 31 сер, 2023 19:50
У мене приват, моно, бвр, а-банк. Основний моно. Мало того, БВР і а-банк - картки додані у мене і у дівчини в телефон (банки для спільних витрат/покупкок).
Відповідно БВР, А-банк поповнюються порівну на початку місяця (закривається кред. ліміт за попередній місяць.) Дівчина скидає свою частину переказом.
На також іноді можу закупитись ОВДП на сотні тисяч гривень, переказавши з моно на приват і з привата на брокера.
У мене ні разу не запитали ні ідентифікацію, ні походження - нічого. Але зі своєї сторони я тримаю дані які наявні у банка актуальними (паспорт, код, реєстрація а також анкетні дані, а саме зайнятість, дохід). Тобто тут якщо у мене щось міняється я проактивно звертаюсь в банк і все закриваю коли мені це зручно, а не чекаю блок від банку.
Тому мені і дивно з відгуків на мінфіні і тут на сайті, де люди пишуть сльозні статті на тисячі символів, коли треба просто оновити анкетні дані і/або додати довідку про доходи (навіть мінімалка якась у кожного має бути).
Якщо повернемось до вашої ситуації, що ви писали в анкеті коли реєструвались? Безробітний, збережень немає, доходу немає? І що відбулось коли ви надали довідку про доходи?
Додано: Чет 31 сер, 2023 21:22
Re: Банк Власний Рахунок
вообще,я думаю игнорить заспрос фин монитора одного из банков нельзя! все таки они могут передать в НБУ инн и то, что не смог подтвердить источник, и тогда за тебя возьмутся остальные! А деньги конечно вернут, это не проблема
Додано: Чет 31 сер, 2023 21:27
Adj, поздравляю, вам ,пока, повезло...Тоже есть счета в разных банках и Украины и не Украины.Ничего подобного никогда не было.Карта этого "банка" открывалась чисто для сильпо
Додано: Чет 31 сер, 2023 22:28
Додано: Чет 31 сер, 2023 23:03
Так уже все закончилось.Счет закрыт,карта не дійсна.Вот немного еще про это все
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