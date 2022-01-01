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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 125126127128

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:35

  adj написав:Amid в банку безкоштовний P2P і СЕП. Документів не буде, тому можете самі здогадатись в чому там діло.

Еще раз.Пополнил карту через терминал, потратил эти деньги в сильпо.последние пару месяцев вообще не пополнял, пользовался другими банками.Пару раз предлагали кредит 10к,отказывался.Прислали бумагу
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korzviktor20
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:50

  korzviktor20 написав:
  adj написав:Amid в банку безкоштовний P2P і СЕП. Документів не буде, тому можете самі здогадатись в чому там діло.

Еще раз.Пополнил карту через терминал, потратил эти деньги в сильпо.последние пару месяцев вообще не пополнял, пользовался другими банками.Пару раз предлагали кредит 10к,отказывался.Прислали бумагу
Зображення

У мене приват, моно, бвр, а-банк. Основний моно. Мало того, БВР і а-банк - картки додані у мене і у дівчини в телефон (банки для спільних витрат/покупкок).

Відповідно БВР, А-банк поповнюються порівну на початку місяця (закривається кред. ліміт за попередній місяць.) Дівчина скидає свою частину переказом.

На також іноді можу закупитись ОВДП на сотні тисяч гривень, переказавши з моно на приват і з привата на брокера.

У мене ні разу не запитали ні ідентифікацію, ні походження - нічого. Але зі своєї сторони я тримаю дані які наявні у банка актуальними (паспорт, код, реєстрація а також анкетні дані, а саме зайнятість, дохід). Тобто тут якщо у мене щось міняється я проактивно звертаюсь в банк і все закриваю коли мені це зручно, а не чекаю блок від банку.

Тому мені і дивно з відгуків на мінфіні і тут на сайті, де люди пишуть сльозні статті на тисячі символів, коли треба просто оновити анкетні дані і/або додати довідку про доходи (навіть мінімалка якась у кожного має бути).

Якщо повернемось до вашої ситуації, що ви писали в анкеті коли реєструвались? Безробітний, збережень немає, доходу немає? І що відбулось коли ви надали довідку про доходи?
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 21:22

Re: Банк Власний Рахунок

вообще,я думаю игнорить заспрос фин монитора одного из банков нельзя! все таки они могут передать в НБУ инн и то, что не смог подтвердить источник, и тогда за тебя возьмутся остальные! А деньги конечно вернут, это не проблема
nnallex
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 21:27

Adj, поздравляю, вам ,пока, повезло...Тоже есть счета в разных банках и Украины и не Украины.Ничего подобного никогда не было.Карта этого "банка" открывалась чисто для сильпо
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 22:28

  korzviktor20 написав:Adj, поздравляю, вам ,пока, повезло...Тоже есть счета в разных банках и Украины и не Украины.Ничего подобного никогда не было.Карта этого "банка" открывалась чисто для сильпо
цікава історія.Тримайте в курсі чим все закінчиться.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 23:03

  посетитель написав:
  korzviktor20 написав:Adj, поздравляю, вам ,пока, повезло...Тоже есть счета в разных банках и Украины и не Украины.Ничего подобного никогда не было.Карта этого "банка" открывалась чисто для сильпо
цікава історія.Тримайте в курсі чим все закінчиться.

Так уже все закончилось.Счет закрыт,карта не дійсна.Вот немного еще про это все
https://minfin.com.ua/ua/company/vlasny ... ok/review/
korzviktor20
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 01:13

Re: Банк Власний Рахунок

Банк кал це укргаз, я мав справу коли конверт відкрив але це був телепорт в початок 2000 і я відчувши весь спектр чудових емоцій закрив рахунок. Мовчки. Без відгуків і постів на форумах

У вас же в відгуку на Мінфіні одна історія тут друга, по факту що було - не скажете, ваше право. Довідка про доходи генерується за 2хв, що через дію що через кабінет ДПС, скинути менеджеру і забути ще 1 хв. Писати пости на форумі, на Мінфіні це більше як 3хв, ще й різні прохолодні історії а не копіпаст.

Що мені не подобається - так це те що хоть форум і анонімний, все одно приходять і сцять в вуха іншим в профільній темі, замість того щоб дати корисну і чесну інфу - за що піймали, і чому довідка про доходи не була надана/не допомогла.
adj
 
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