Еще раз.Пополнил карту через терминал, потратил эти деньги в сильпо.последние пару месяцев вообще не пополнял, пользовался другими банками.Пару раз предлагали кредит 10к,отказывался.Прислали бумагу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 сер, 2023 19:35
Еще раз.Пополнил карту через терминал, потратил эти деньги в сильпо.последние пару месяцев вообще не пополнял, пользовался другими банками.Пару раз предлагали кредит 10к,отказывался.Прислали бумагу
Додано: Чет 31 сер, 2023 19:50
У мене приват, моно, бвр, а-банк. Основний моно. Мало того, БВР і а-банк - картки додані у мене і у дівчини в телефон (банки для спільних витрат/покупкок).
Відповідно БВР, А-банк поповнюються порівну на початку місяця (закривається кред. ліміт за попередній місяць.) Дівчина скидає свою частину переказом.
На також іноді можу закупитись ОВДП на сотні тисяч гривень, переказавши з моно на приват і з привата на брокера.
У мене ні разу не запитали ні ідентифікацію, ні походження - нічого. Але зі своєї сторони я тримаю дані які наявні у банка актуальними (паспорт, код, реєстрація а також анкетні дані, а саме зайнятість, дохід). Тобто тут якщо у мене щось міняється я проактивно звертаюсь в банк і все закриваю коли мені це зручно, а не чекаю блок від банку.
Тому мені і дивно з відгуків на мінфіні і тут на сайті, де люди пишуть сльозні статті на тисячі символів, коли треба просто оновити анкетні дані і/або додати довідку про доходи (навіть мінімалка якась у кожного має бути).
Якщо повернемось до вашої ситуації, що ви писали в анкеті коли реєструвались? Безробітний, збережень немає, доходу немає? І що відбулось коли ви надали довідку про доходи?
Додано: Чет 31 сер, 2023 21:22
Re: Банк Власний Рахунок
вообще,я думаю игнорить заспрос фин монитора одного из банков нельзя! все таки они могут передать в НБУ инн и то, что не смог подтвердить источник, и тогда за тебя возьмутся остальные! А деньги конечно вернут, это не проблема
Додано: Чет 31 сер, 2023 21:27
Adj, поздравляю, вам ,пока, повезло...Тоже есть счета в разных банках и Украины и не Украины.Ничего подобного никогда не было.Карта этого "банка" открывалась чисто для сильпо
Додано: Чет 31 сер, 2023 22:28
Додано: Чет 31 сер, 2023 23:03
Так уже все закончилось.Счет закрыт,карта не дійсна.Вот немного еще про это все
Додано: П'ят 01 вер, 2023 01:13
Re: Банк Власний Рахунок
Банк кал це укргаз, я мав справу коли конверт відкрив але це був телепорт в початок 2000 і я відчувши весь спектр чудових емоцій закрив рахунок. Мовчки. Без відгуків і постів на форумах
У вас же в відгуку на Мінфіні одна історія тут друга, по факту що було - не скажете, ваше право. Довідка про доходи генерується за 2хв, що через дію що через кабінет ДПС, скинути менеджеру і забути ще 1 хв. Писати пости на форумі, на Мінфіні це більше як 3хв, ще й різні прохолодні історії а не копіпаст.
Що мені не подобається - так це те що хоть форум і анонімний, все одно приходять і сцять в вуха іншим в профільній темі, замість того щоб дати корисну і чесну інфу - за що піймали, і чому довідка про доходи не була надана/не допомогла.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:40
Деньги? Какие деньги, денег нет.У вас есть время и желание, а также куча других банковских карт.Если бы вы были внимательны, выше я выложил требование банка и перечень документов.Там довідка про доходы на последнем месте.Твои коллеги подзабыли малость, что это не мы для вас, а вы для нас...За сим дискуссия окончена..Ходим ровно.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:42
Re: Банк Власний Рахунок
прохання надати :
з якими біржами ведеться співпраця (проводяться торги), в яких криптовалютах зберігаються кошти на рахунках та їх обсяг, у тому числі який задіяно у торгівлі із залученням Банку;
опис порядку проведення купівлі/продажу криптовалюти (через які сайти та біржі), із документальним підтвердженням (щонайменше довідка з біржі, в якій буде зазначена дата Вашої реєстрації на біржі, номер криптогаманця, кількість проведених операцій за період, виписка за операціями торгівлі або скріншоти ордерів з кожної проведеної операції, яка брала участь у торгах, в яких був задіяний Банк, із зазначенням дат їх проведення та сум операцій);
ордер на первинну покупку (суму) криптовалюти, яка брала участь в торгах, в яких був використаний рахунок, відкритий в Банку;
виписки з рахунків, відкритих в інших банках, в яких відображено суми перерахованих коштів на картку Банку, яка використовувалась у торгах.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:43
Там довідка про доходи йде першим пунктом у списку (на вибір), досить маніпулювати фактами, самі ж скинули скрін і зараз знову видумуєте і пробуєте нав'язати нову брехню, виходить як у 5 класника який вікно розбив і казочки тут травить дорослим людям.
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