А як швидко повернули кошти? Коли заблокували і коли повернули? Для розуміння строку, а то не хочеться раптом залишиться без можливості користуватися власними коштами при тому що треба буде ще й кредити гасити.
[/quote] А як швидко повернули кошти? Коли заблокували і коли повернули? Для розуміння строку, а то не хочеться раптом залишиться без можливості користуватися власними коштами при тому що треба буде ще й кредити гасити.[/quote] Денег на счету не было.зачем мошенникам давать деньги? Пару месяцев вообще не пользовался услугами.Та, чего вам переживать? Вон выше юзер пишет, что у него все хорошо,кушает круасаны из Сильпо и живой...