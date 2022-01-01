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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:55

  korzviktor20 написав:
  посетитель написав:
  korzviktor20 написав:Adj, поздравляю, вам ,пока, повезло...Тоже есть счета в разных банках и Украины и не Украины.Ничего подобного никогда не было.Карта этого "банка" открывалась чисто для сильпо
цікава історія.Тримайте в курсі чим все закінчиться.

Так уже все закончилось.Счет закрыт,карта не дійсна.Вот немного еще про это все
https://minfin.com.ua/ua/company/vlasny ... ok/review/

А як швидко повернули кошти?
Коли заблокували і коли повернули?
Для розуміння строку, а то не хочеться раптом залишиться без можливості користуватися власними коштами при тому що треба буде ще й кредити гасити.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:04

[/quote]
А як швидко повернули кошти?
Коли заблокували і коли повернули?
Для розуміння строку, а то не хочеться раптом залишиться без можливості користуватися власними коштами при тому що треба буде ще й кредити гасити.[/quote]
Денег на счету не было.зачем мошенникам давать деньги? Пару месяцев вообще не пользовался услугами.Та, чего вам переживать? Вон выше юзер пишет, что у него все хорошо,кушает круасаны из Сильпо и живой...
korzviktor20
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:14

ADJ,подаю по субботам, а сегодня пятница.Потрібно почекати...
korzviktor20
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:25

а прикольно у вас тут :wink:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:28

  flysoulfly написав:а прикольно у вас тут :wink:

Ага, какой банк, такое и обсуждение.вжух
korzviktor20
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