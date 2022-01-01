А як швидко повернули кошти? Коли заблокували і коли повернули? Для розуміння строку, а то не хочеться раптом залишиться без можливості користуватися власними коштами при тому що треба буде ще й кредити гасити.
[/quote] А як швидко повернули кошти? Коли заблокували і коли повернули? Для розуміння строку, а то не хочеться раптом залишиться без можливості користуватися власними коштами при тому що треба буде ще й кредити гасити.[/quote] Денег на счету не было.зачем мошенникам давать деньги? Пару месяцев вообще не пользовался услугами.Та, чего вам переживать? Вон выше юзер пишет, что у него все хорошо,кушает круасаны из Сильпо и живой...
Вже отримав подарунки за витрати до 10 000 грн, якщо хтось отримає на 15, 20, 25, 35 к , напишіть, чи є сенс їх отримувати
2к - 25% знижки на банани (одноразово); 5к - 10% знижки на каву (багаторазова) та круасан за 1 грн (одн); 8к - 10% знижки на чек (одн) та 10% купон на maudau (діє до 1.10); 10к - 10% знижки на напої(безалкогольні, пиво та сидр) (б/р) та 3 мандаринки (кешбек на наступний місяць у сільпо)
В цілому непогана вигода, спочатку думав, що й на банани буде багаторазова, але після купівлі вже побачив, що тільки на один раз.
Глобус - 2,5% на продукти - 1,0% БВР = 1,5% недозароблених коштів при оплаті цією карткою в Сільпо.
БВР 2,0%, а не 1,0%. До того ж 2,5% у Глобуса – це за свої, а 2,0% у БВР можна і за кредитні, причому чистими (тобто 2,48% грязнымии), що краще, ніж 2,5% за свої (щоправда, у Глобуса теж є 2,0% за кредитні, ось тільки кредитні вони дають дуже неохоче, у БВР з цим краще). З іншого боку, кешбек у БВР має дуже обмежене використання, але для тих, хто і так часто купує в Сільпо, цілком придатний варіант.
Глобус - 2,5% на продукти - 1,0% БВР = 1,5% недозароблених коштів при оплаті цією карткою в Сільпо.
Чому? В мене кожен місяць є витрати на 10к - тому кешбек БВР в Сільпо 2%, що дорівнює 2,5% банківськими з податками, додаткова мінімальна плюшка 10% знижки на чек, раз на місяць там точно є, що вигідно закупитися на 1к+, це додаткові мінімально 100 грн вигоди