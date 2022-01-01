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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
3
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:55

  korzviktor20 написав:
  посетитель написав:
  korzviktor20 написав:Adj, поздравляю, вам ,пока, повезло...Тоже есть счета в разных банках и Украины и не Украины.Ничего подобного никогда не было.Карта этого "банка" открывалась чисто для сильпо
цікава історія.Тримайте в курсі чим все закінчиться.

Так уже все закончилось.Счет закрыт,карта не дійсна.Вот немного еще про это все
https://minfin.com.ua/ua/company/vlasny ... ok/review/

А як швидко повернули кошти?
Коли заблокували і коли повернули?
Для розуміння строку, а то не хочеться раптом залишиться без можливості користуватися власними коштами при тому що треба буде ще й кредити гасити.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:04

[/quote]
А як швидко повернули кошти?
Коли заблокували і коли повернули?
Для розуміння строку, а то не хочеться раптом залишиться без можливості користуватися власними коштами при тому що треба буде ще й кредити гасити.[/quote]
Денег на счету не было.зачем мошенникам давать деньги? Пару месяцев вообще не пользовался услугами.Та, чего вам переживать? Вон выше юзер пишет, что у него все хорошо,кушает круасаны из Сильпо и живой...
korzviktor20
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:14

ADJ,подаю по субботам, а сегодня пятница.Потрібно почекати...
korzviktor20
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:25

а прикольно у вас тут :wink:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:28

  flysoulfly написав:а прикольно у вас тут :wink:

Ага, какой банк, такое и обсуждение.вжух
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 15:10

Вжуночки-даруночки

Вже отримав подарунки за витрати до 10 000 грн, якщо хтось отримає на 15, 20, 25, 35 к , напишіть, чи є сенс їх отримувати :D

2к - 25% знижки на банани (одноразово);
5к - 10% знижки на каву (багаторазова) та круасан за 1 грн (одн);
8к - 10% знижки на чек (одн) та 10% купон на maudau (діє до 1.10);
10к - 10% знижки на напої(безалкогольні, пиво та сидр) (б/р) та 3 мандаринки :twisted: (кешбек на наступний місяць у сільпо)

В цілому непогана вигода, спочатку думав, що й на банани буде багаторазова, але після купівлі вже побачив, що тільки на один раз.
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 15:15

Re: Банк Власний Рахунок

  vovabelokon99 написав:В цілому непогана вигода


Глобус - 2,5% на продукти
- 1,0% БВР
= 1,5% недозароблених коштів при оплаті цією карткою в Сільпо.
V2
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 15:31

  V2 написав:
  vovabelokon99 написав:В цілому непогана вигода


Глобус - 2,5% на продукти
- 1,0% БВР
= 1,5% недозароблених коштів при оплаті цією карткою в Сільпо.

БВР 2,0%, а не 1,0%. До того ж 2,5% у Глобуса – це за свої, а 2,0% у БВР можна і за кредитні, причому чистими (тобто 2,48% грязнымии), що краще, ніж 2,5% за свої (щоправда, у Глобуса теж є 2,0% за кредитні, ось тільки кредитні вони дають дуже неохоче, у БВР з цим краще). З іншого боку, кешбек у БВР має дуже обмежене використання, але для тих, хто і так часто купує в Сільпо, цілком придатний варіант.
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 15:31

  V2 написав:
  vovabelokon99 написав:В цілому непогана вигода


Глобус - 2,5% на продукти
- 1,0% БВР
= 1,5% недозароблених коштів при оплаті цією карткою в Сільпо.

Чому? В мене кожен місяць є витрати на 10к - тому кешбек БВР в Сільпо 2%, що дорівнює 2,5% банківськими з податками, додаткова мінімальна плюшка 10% знижки на чек, раз на місяць там точно є, що вигідно закупитися на 1к+, це додаткові мінімально 100 грн вигоди
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 15:31

Re: Банк Власний Рахунок

V2 написав:
  vovabelokon99 написав:В цілому непогана вигода


Глобус - 2,5% на продукти
- 1,0% БВР
= 1,5% недозароблених коштів при оплаті цією карткою в Сільпо.
БВР дав 3% кешбеку балами(чистими) на покупки в Сільпо на місяць. Місяць не користувався, платив іншою картою.
П.С. Ну три то збрехали. Сільпо 1+ 2 банк.
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