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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 вер, 2023 16:14
ingtrans написав:
БВР 2,0%, а не 1,0%.
Поправте, якщо помиляюсь!2,0%
= 1,0% як бонус від Сільпо + 1,0% від БВР.
Таким чином, при оплаті Глобусом та сканування додатка, маємо 1,0% від Сільпо + 2,5% від Глобуса = 3,5%
p.s.
Якщо в попередньому місяці були витрати понад 10 тис., то:
3,0% = 1,0% як бонус від Сільпо + 2,0% від БВР.
p.p.s. не у всіх є кредитний ліміт від БВР.
До речі, який сенс платити БВР без кредитного ліміту не у Сільпо?
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Додано: Пон 04 вер, 2023 17:03
V2 написав:
2,0% = 1,0% як бонус від Сільпо + 1,0% від БВР.
Таким чином, при оплаті Глобусом та сканування додатка, маємо 1,0% від Сільпо + 2,5% від Глобуса = 3,5%
Фактично-то так. Тільки потрібно привести до одного знаменника: або чисті, або грязні. У БВР буде 2% чистими, а у Глобуса 3% чистими.
V2 написав:
Якщо в попередньому місяці були витрати понад 10 тис., то:
3,0% = 1,0% як бонус від Сільпо + 2,0% від БВР.
А тут обидва по 3%, але по дорозі до 10к, як правило, бувають 10% на один чек або ще якісь знижки (в минулому місяці, наприклад, ще було -3% на овочі/фрукти на один чек), що робить покупки в Сільпо картою БВР ще більш вигідними. Тому, як я вже написав вище, для тих, хто і так часто купує в Сільпо, БВР цілком придатний варіант. В середньому він перебивав навіть 3%, які раніше давав Глобус.
V2 написав:
p.p.s. не у всіх є кредитний ліміт від БВР.
Не у всіх, але у Глобуса здається він ще більш не у всіх, якщо не сказати, що мало у кого. А оплата кредитними - це ще десь 1% чистими вигоди порівняно з оплатою власними в тих же самих умовах.
V2 написав:
До речі, який сенс платити БВР без кредитного ліміту не у Сільпо?
Без кредитного ліміту рідко у якого банку має сенс платити власними. У Глобуса з його 3% на продукти фактично не було рівних поза Сільпо і АТБ, а ось з 2,5% вже можна дивитися на izibank.
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Додано: Вів 05 вер, 2023 20:40
vovabelokon99 написав:
Вже отримав подарунки за витрати до 10 000 грн, якщо хтось отримає на 15, 20, 25, 35 к , напишіть, чи є сенс їх отримувати
2к - 25% знижки на банани (одноразово);
5к - 10% знижки на каву (багаторазова) та круасан за 1 грн (одн);
8к - 10% знижки на чек (одн) та 10% купон на maudau (діє до 1.10);
10к - 10% знижки на напої(безалкогольні, пиво та сидр) (б/р) та 3 мандаринки
(кешбек на наступний місяць у сільпо)
15к - *1 кешбек балами в аптеках
20к - *1 кешбек балами на АЗС
25к - *1 кешбек балами у ресторанах
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Додано: Чет 07 вер, 2023 11:55
mihail11 написав:
15к - *1 кешбек балами в аптеках
20к - *1 кешбек балами на АЗС
25к - *1 кешбек балами у ресторанах
35к - знижка 100грн в Сільпо і доставка за 1грн.
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